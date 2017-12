Herbieho staré auto ožilo, ale iba zvonku

Herbie na plný plyn (Herbie: Fully Loaded) o USA o 2005 o 101 minút o Scenár: Thomas Lennon, Ben Garant, Alfred Gough, Miles Millar, Mark Perez o Réžia: Angela Robinsonová o Kamera: Greg Gardiner, Daniel C. Gold o Hudba: The Blacksmoke Organisation, ...

17. aug 2005 o 0:00 MILOŠ ŠČEPKA

FOTO - SATURN ENTERTAINMENT



Herbie na plný plyn (Herbie: Fully Loaded) o USA o 2005 o 101 minút o Scenár: Thomas Lennon, Ben Garant, Alfred Gough, Miles Millar, Mark Perez o Réžia: Angela Robinsonová o Kamera: Greg Gardiner, Daniel C. Gold o Hudba: The Blacksmoke Organisation, Mark Mothersbaugh o Hrajú: Lindsay Lohanová, Michael Keaton, Matt Dillon, Breckin Meyer, Justin Long, Cheryl Hinesová o Premiéra v SR: 18. augusta

Úvodný zostrih o tom, ako pretekárske autíčko postupne strácalo pozície, povesť i popularitu, je zároveň skrátenou históriou Herbieho čoby filmovej hviezdy. Chrobák volkswagen s číslom 53 zažiaril roku 1968 vo filme Herbie - The Love Bug, ktorý sa v nasledujúcom roku stal komerčne najúspešnejšou snímkou amerických kín.

Nasledovali filmy Herbie Rides Again (1974), Herbie Goes To Monte Carlo (1977) a Herbie Goes Bananas (1980). Roku 1982 vznikol pre Walt Disney Television seriál The Love Bug, ale stále opakovanie ustavične opakovaného postupne odsunulo sympatické autíčko na okraj diváckeho záujmu.

Najnovší pokus o resuscitáciu Herbieho doslova oživil. Ak sa autíčko v starších filmoch len správalo, ako keby bolo živé, ale zostávalo pritom autom, tu ho vďaka počítačovej animácii obdarili schopnosťou mimiky: žmurká svetlometmi, hýbe predným nárazníkom i kolesami, zazerá, mračí sa, trasie od strachu, smeje sa, robí grimasy.

Hoci príbeh je taký neobjavný a plný klišé, že film možno pokojne označiť ako remake, na scenári sa podieľalo päť autorov. Ich úlohou však pravdepodobne bolo dohliadať jeden na druhého, vyhladiť všetky hrany, aby sa do snímky nedostalo nič kontroverzné, provokujúce alebo nové. Nič, čo by mohlo znepokojiť, či rozrušiť pohodlného sviatočného amerického diváka, ktorý zavíta do kina so svojimi deťúrencami, aby im ukázal, na čom sa zabával on za svojich mladých čias.

Staršie a dospelé publikum tu má okrem pretekov aspoň hercov: hviezdičku Lindsay Lohanovú ako pretekárku Maggie Peyton, Michaela Keatona v role jej otca, Breckina Meyera ako jej brata Raya, Matta Dillona čoby hlavného záporáka Tripa Murphyho.

Čakať, že v kuchyni zvanej Walt Disney Pictures z týchto surovín pripravia niečo iné ako hamburger, by bolo do neba volajúcou naivitou. No do bufetu predsa nikto nechodí vyhľadávať rafinované gurmánske zážitky. Svojím spôsobom je tento plytký, ničím neprekvapujúci a do poslednej sekundy na efekt vypočítaný film príjemným oddychom. Na rozdiel od všelijakých Shrekov, Monsters a.s. a Madagaskarov tu nemusíte dávať pozor na žiadne narážky, parafrázy, neunikne vám nijaký skrytý vtip, o druhom či treťom pláne ani nehovoriac.

Hoci deti, ku ktorým sa Herbie dostáva v slovenskom dabingu, pôvodné filmy o smelom autíčku nepoznajú (alebo možno práve preto), skvele sa zabávajú. A rodičia môžu zostať spokojní. Tento film zaručene pobaví, no nevyvolá žiadne zvedavé, pikantné, nežiaduce, všetečné otázky.