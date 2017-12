Björk sa snaží svojou hudbou pomôcť deťom v Ázii

Army of Me Stand up you've got to manage I won't sympathize anymore Chorus: And if you complain once more you'll meet an army of me You're alright there's nothing wrong self-sufficience please! and get to work (chorus) You're on your own now we won't save you your rescue-squad is to exhausted (chorus)

Moja armáda Vstaň musíš si poradiť, už nebudem mať zľutovanie Refrén: A ak sa ešte raz budeš sťažovať narazíš na moju armádu Si v poriadku, nič zlé sa nedeje, sebestačnosť, prosím! a pusť sa do práce (Refrén) Teraz si už samostatný, nezachránime ťa, tvoja záchranná rota je príliš vyčerpaná (Refrén)