Spomienka na teror

19. aug 2005 o 0:00

Sue de Beer - Hans a Greta, videoinštalácia, 2002/2003. FOTO - KULTURA-EXTRA.DE



Teroristické útoky sa odohrávali aj v Európe v 70. a 80. rokoch, na čo sa popri útokoch v New Yorku, Madride a Londýne trochu aj pozabudlo. Možno aj to bolo jedným z dôvodov, prečo sa Inštitút pre súčasné umenie KW v Berlíne rozhodol usporiadať výstavu venovanú práve teroristickej minulosti svojej krajiny.

Expozícia, ktorá sa presťahovala z Berlína do rakúskeho Grazu, tematizuje nemeckú teroristickú skupinu RAF (Rote Armee Fraktion).

Výstava, ktorú v čase jej príprav sprevádzali škandály a protesty, otvorila veľké politické debaty, ale aj široký mediálny záujem. Pre mnohých zostala nepochopená, a preto odmietaná, najviac reakcií bolo zo strany obetí. Jedným z najčastejších argumentov proti výstave boli obavy pred vyzdvihovaním tejto ultraľavicovej extrémistickej skupiny.

Pre protesty verejnosti a nezhodách v názoroch medzi samotnými členmi sa nemecká vláda napriek sľubu od financovania projektu odklonila. Organizátori sa však s finančným deficitom vyrovnali veľmi originálne. Dvanásť svetovo známych umelcov poskytlo svoje diela vyjadrujúce sa k terorizmu do dražby na internete a vydražili viac ako 320-tisíc dolárov.

RAF držala v strachu západonemeckú verejnosť viac ako dvadsať rokov. Korene skupiny, známej aj ako Baader-Meinhof gang (podľa členov Ulrike Meinhof a Andreasa Baadera), siahajú až do študentských protestov 60. rokov. Jej členovia v prestávkach a po niekoľkých transformáciách skupiny organizovali najmä antikapitalistické útoky vo forme bankových lúpeží, únosov, bombových útokov a vrážd. Skupina mala linky na východonemeckú inteligenciu a militantné antiizraelské skupiny na Strednom východe.

Spolukurátorom výstavného projektu sa stal Felix Ensslin, syn členky organizácie - Gudrun Esslin, ktorá spáchala po zatknutí samovraždu. Sám Esslin spojenie profesionálneho záujmu s minulosťou svojej matky odmieta. "Detstvo som nestrávil s matkou, vyrastal som predsa v inom prostredí," uviedol pre BBC.

Napriek kontroverzným ohlasom zo strany nemeckej vlády výstava otvorila svoje brány v Berlíne koncom januára tohto roka. Samozrejme, že sa mediálny a politický záujem odrazil na návštevnosti a na vernisáži stáli pred galériou rady usmerňované políciou. Výstava pod názvom Zamerané na teror na jednej strane prezentuje dobovú aj súčasnú reakciu umelcov na skupinu v Nemecku, ale aj ohlasy v médiách a dokumenty.

Patrónom výstavy sa stal bývalý nemecký minister vnútra Gerhart Baum. "Výstava je dôležitou udalosťou, ktorá by nemala zostať nepochopená. Politici by sa mali pozrieť hlbšie a pochopiť, čo nám výstava chce povedať," vyjadril sa pre nemecké médiá. Viac ako sedemdesiat malieb, inštalácií, fotografií a koláží troch generácií umelcov je možné v Grazi vidieť do 28. augusta. (kop)