Dvojkoncert troch osobností bol prekvapivo nostalgický

"Dnešní večer bude takzvaně žánrově bezbariérový," oznámila na úvod Iva Bittová. Trochu zbytočne, pretože publikum od nej ani od Mariána Vargu vlastne nič iné nečaká. Stačilo by teda povedať, že v stredu večer sa od nich dočkalo ďalšieho spoločného a vydareného koncertu. Ale nestačí.

Najskôr zaúradovalo počasie. Organizátorov donútil hroziaci dážď presunúť akciu z nádvoria Bratislavského hradu do neďalekého Parku kultúry a oddychu. Možno to bolo vlastne lepšie, pretože vyše tisícka divákov by mala asi trocha problém vojsť do menšieho priestoru. Takto vznikol ďalší z pamätných večerov v Spoločenskej sále, ktorá si už pamätá množstvo skvelých koncertov. Len škoda, že už dlho nebude, lebo mesto sa rozhodlo ustúpiť súkromnému investorovi a presťahovať kultúru od romantického Dunaja do mramorového Istropolisu, kde namiesto džezových velikánov defilovali hviezdy súťaže Bratislavská lýra.

Prvú polovicu z celkových stopäťdesiat minút hudby vyplnil Marián Varga. Obklopený štyrmi klávesnicami svojsky "spomínal" hlavne na materiál z predvlaňajšieho albumu Solo In Concert. Prekvapil trikrát: najskôr citáciou Bernsteinovej skladby America z West Side Story, ktorú nápadito prepojil so slovenským odzemkom Zagajduj, gajdoše, potom zaradením zriedkavo hrávaných starších skladieb Hommage á J. S. Bach a Ľalia poľná, a záverečným prídavkom, kde sa (trochu rozpačito) pokúsil improvizovať do monotónneho elektronického rytmu.

Inak to bolo pre Vargu nielen ďalšie potvrdenie návratu do sveta klasiky, z ktorého kedysi vyšiel, ale zároveň aj do čias najväčšej slávy na bigbítovej scéne, keď na jeho koncerty chodilo porovnateľne veľké a porovnateľne nadšené publikum.

Iva Bittová si v novom projekte za spoluhráčku vybrala Barbaru Mariu Willy. Uznávaná hudobníčka a pedagogička vyvrátila mýtus o Nemcoch ako upätom národe - na pódium svižne vbehla usmievavá žena v krátkej sukni a oranžových pančuchách, ktorá na raritnom starom nástroji virginal (namiesto pôvodne avizovaného čembala) a spoza klavíra nielen bravúrne sprevádzala, ale blysla sa aj vlastnými virtuóznymi vsuvkami.

Ďalší návrat Ivy Bittovej na Slovensko bol tiež spomienkového charakteru. Najskôr v novej verzii zaznel výber z Janáčkovho cyklu ľudovej poézie vlani vydaného na CD, za ním sa objavila skladbička zo skvelého staršieho dvojalbumu Bílé inferno. Asi najsilnejším momentom večera bola krehká pomalá pieseň v slovenčine: "Zrazu si ťa omotá/ jedna veľká samota," spievala Bittová stíšeným hlasom a ľudia v sále napätím ani nedýchali. Operný prídavok mal správny šmrnc, ale inak miestami počas hrania Bittová nepôsobila úplne vo svojej koži. Trochu za to môže aj divák z predného radu, ktorý ju napriek prosbe organizátorov dvakrát zblízka odfotil s bleskom, keď pri stlmenom svetle zišla s husľami z pódia.

Nakoniec prišlo aj na spoločné hranie všetkých hudobníkov. V dvoch improvizáciách to párkrát zaiskrilo, ale eufória publika bola predsa len väčšia ako vzájomné prepojenie medzinárodného tria. Viac osobností pokope nemusí vždy priviesť na svet výnimočnú skupinu, no v stredu večer každá z nich dokázala ponúknuť niekoľko veľmi silných momentov.

