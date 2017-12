Viedeň

Literárne večery oprášia slávu viedenských kaviarní

19. aug 2005 o 0:00

FOTO



Viedeň je známa okrem iného ako mesto s tradíciou kaviarenskej kultúry. Nachádza sa tu množstvo historicky významných kaviarní, v ktorých sa svojho času stretávali známi umelci a medzi nimi literáti od Petra Altenberga až po Egona Friedella.

Ako spomienku na tradíciu kaviarenskej kultúry pripravil režisér Christoph Prückner s ansámblom v známej Café Landmann scénické literárne večery. Divadelný projekt s názvom Atrament a káva prinesie publiku úsmevné príbehy "o literatúre z kaviarne, o kaviarni, hrané v kaviarni".

Dve hodiny trvajúce scénické literárne večery prinesú texty od rakúskych klasikov ako Petra Altenberga, Johanna Nestroya, Arthura Schnitzlera, Karla Krausa, Helmuta Qualtingera a mnohých iných. Letná sezóna scénických čítaní Atrament a káva sa bude odohrávať v Café Landmann (D.-Karl-Lueger-Ring 4) 21., 28. augusta a 4., 11. a 18. septembra so začiatkom vždy o 20.00.

HUDBA

Arena, Baumgasse 80, www.arena.co.at

20. 8. "Eyesprung", Gothic/Dark Wave párty o 22.00

24. 8. Open Air: Patti Smith & Band o 20.00

Flex, Donaukanal/Schottering, www.flex.at

20. 8. Kompakt Night De Luxe: Live: Ada (D), DJs Superpitcher & Tobias Thomas o 23.00

22. 8. Dub Club: DJ Rodney Hunter o 23.00

23. 8. Indigo Inc. Live: Zombie Nation, DJs Electric Indig o 22.30

24. 8. London Calling. The Great Return of Underground Rock o 23.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29, www.jazzland.at

19. 8. Original Storyville Jazzband o 21.00

20. 8. Martin Breinschmid All Stars feat. Antti Sarpila & Bob Blumenhoven o 21.00

22. 8. Hodina Fields Reiser o 21.00

23. a 24. 8. Mojo Blues Band o 21.00

25. 8. Worried Men Skiffle Group o 21.00

Theater am Spittelberg, Spittelberggaße 10, www.theateramspittelberg.at

19. 8. Vienna Klezmer Band o 20.00

20. 8. Hansi Lang, Thomas Rabitsch, Wolfgang Schlögl: "This is the Slow Club" o 20.00

24. 8. Stephan Paryla & Trio: "Hur und Moll" o 20.00

25. 8. Claudia K. & Chili Cheeps, Cajun, Tex-Mex & Polka-Rock o 20.00

LETNÉ DIVADLÁ

Krieau, Prater, Südportalstrasse, www.stadthalle.com

do 27. 8. Čardášová princezná, st - so o 20.30

Zámocké divadlo Schönbrunn, zámok Schönbrunn, www.musik-theater-schoenbrunn.at

do 28. 8. J. Strauss: Viedenská krv, ut - so o 20.00

VYBRANÉ VYSTAVY

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1, www.leopoldmuseum.at

do 22. 8. Holá pravda. Klimt, Schiele, Kokoschka a ďalšie škandály.

Albertina, Albertinaplatz 1, www.albertina.at

do 28. 8. Od Goyu po Picassa

Moya - Museum of Young Art, Löwenstrasse 20, www.moya-vienna.at

do 29. 8. New Romantics

KUNSTHALLE Wien, Museumsplatz 1, www.kunsthallewien.at

do 4. 9. Žije a pracuje vo Viedni II.

Secession, Friedrichsstrasse 12, www.secession.at

do 4. 9. Michael Krebber, Catherine Krebber, Terence Koh

Kunst Haus, Untere Weissgerberstrasse 13, www.Kunst Haus Wien.at

do 18. 9. Mathias Waske

MUMOK, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, www.mumok.at

do 18. 9. Realizmus 70-tych rokov

do 18. 9. Pop art

Viedenské múzeum Karlsplatz, nám. Karlsplatz, www.wienmuseum.at

do 25. 9. Sinalcovská epocha

Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5, www.mak.at

do 2. 10. Pasminovské sály a ich európske variácie

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1, www.liechtensteinmuseum.at

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7, www.hofmobiliendepot.at

do 6. 11. Dizajn nábytku 50-tych rokov

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten, www.wienmuseum.at

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

Nákupnou míľou Viedne je Mariahilfer StraßeZnáma ulica Mariahilfer Straße je najobľúbenejšou, takzvanou nákupnou míľou Viedne. To je výsledok ankety, ktorú uskutočnil rakúsky inštitút Focus na vzorke 204 konzumentov v predchádzajúcom mesiaci júl. Na druhom a treťom mieste sa v rámci ankety umiestnili Kärtner Straße a Graben, nachádzajúce sa taktiež v centre rakúskej metropoly.

Respondenti hodnotili jednotlivé nákupné míle školským hodnotením - známkami v stupnici jedna až päť. Na posledných priečkach obľúbenosti s označením "absolútne neatraktívne" sú Hütterdorfer Straße a Simmeringer Hauptstraße.

foto - Raffael Frick

Dominujú každodenné príbehy z povojnovej republiky V Rakúskej národnej knižnici vznikla pozoruhodná výstava pod názvom Mladá republika. Obsahuje 10-tisíc fotografií k téme každodenných rakúskych príbehov od obdobia konca druhej svetovej vojny až po podpísanie štátnej zmluvy (r. 1955).

Diela fotoreportérov zachytávajú scény každodenného života, ktorých tvorcami sú význammí rakúski fotografi ako Otto Cro', Lothar Rübelts, Harry Webers, Erich Lessing a iní.

Ďalšiu časť expozície tvoria obrazové príbehy fotoreportérov, ktorí po vojne pracovali pre americkú informačnú službu v Rakúsku.

Prehliadka v Rakúskej národnej knižnici na nám. Josefsplatz 1 je prístupná denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, vo štvrtok do 21.00 až do 31. októbra.

Päťročný chlapček pri zbieraní cigaretových ohorkov, Viedeň, september 1947. Foto - USIS