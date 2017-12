Brno

DIVADLÁ

19. aug 2005 o 0:00

FOTO



DIVADLO V 7 A PŮL

22. 8. Muž, který přecenil českou duši o 19.30

23. 8. Jak se stará paní vysmála pohraničníkům o 19.30

24. 8. Nešťastný osud hodného mladíka o 19.30

25. 8. Jednou bude svátek i v mé ulici o 19.30

MÚZEÁ A GALÉRIE

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC, Zelný trh 8

Tajomný jednorožec (do 5. 11. 2005)

Z hlbín mineralogického depozitára (február 2006)

BISKUPSKÝ DVOR

Brnianska jar 1945 (do 3. 9. 2005)

KONCERTY

FLÉDA

19. 8. Make It Funky! DJ Pasta

20. 8. Reggaenerace - DJ Selector Emy, Jahly Sound, Filip Stan

25. 8. TV Culture - Moby videoklipy

FAVAL MUSIC CIRCUS

19. 8. Večierok pre Food not Bombs - benefícia

20. 8. Rock Night - DJ Bezďa

FASHION CLUB KROKODÝL

19. 8. Letná Bl@ck Music & Disco Dance Night

20. 8. Rnb, hip-hop & afro-latino párty DJ Nela Lundy

22. 8. Veget s priateľmi (music box)

23. 8. Siesta s Black music

24. 8. Disco & Black music párty s DJ Ing

Alcazar sa zastaví aj v Boby centre

Boby centrum hostí v piatok o 20. hodine skupinu Alcazar. Štvorica švédskych tanečníkov a spevákov, ktorí tu vystúpia v rámci európskeho turné, sa do povedomia verejnosti zapísala hitmi Shine on a Crying at the discoteque. Predkapelou koncertu bude česká tanečná formácia Verona. Lístky na koncert sa predávajú za 299, v deň koncertu za 349 českých korún. Boby centrum sa nachádza na Sportovní 2/a v časti Brno-mesto. (saš) FOTO - archív