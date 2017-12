Džezová speváčka Madeleine Peyrouxová sa stratila

19. aug 2005 o 10:36 SITA

BRATISLAVA 19. augusta (SITA/AFP) - Americká džezová speváčka Madeleine Peyrouxová sa stratila. Oznámila to jej nahrávacia spoločnosť Universal Classics v Londýne, ktorá potvrdila správy o tom, že speváčka sa stiahla do úzadia zo strachu pred novonadobudnutou slávou. "Jednoducho zmizla," povedal hovorca spoločnosti potom, čo sa Peyrouxová, jedna z najžiarivejších hviezd súčasného džezového neba, neukázala na promočných akciách. "Spoločnosť Universal sa snažila Madeleine zbaviť väčšiny týchto povinností, no zdá sa, že aj to málo bolo na ňu priveľa," dodal a uviedol, že najali súkromného detektíva, ktorý by ju mal nájsť. Madeleine Peyrouxová sa už raz stratila z očí verejnosti po vydaní svojho debutového albumu Dreamland v roku 1996. Jej oficiálna webová stránka o jej súčasnom pobyte nič nehovorí, no v rozvrhu má naplánovaných niekoľko koncertov, vrátane Monterey jazz festival v Kalifornii na budúci mesiac.