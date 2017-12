Joan Baezová zaspievala odporcom vojny v Iraku

22. aug 2005 o 6:39 TASR

Crawford 22. augusta (TASR) - Odporcovia irackej vojny, ktorí stanujú pri ranči amerického prezidenta Georgea W. Busha, privítali v nedeľu medzi sebou vzácneho hosťa: Prišla ich podporiť folková speváčka Joan Baezová, ktorá sa angažovala už proti vojne vo Vietname.

"Na prvom pochode (proti Vietnamu), na ktorom som sa zúčastnila, nás bolo desať. Toto je veľká akcia," prihovorila sa Baezová pozostalým padlých amerických vojakov.

Baezová nielen hovorila, ale na pozemku pri ceste k Bushovmu ranču, ktorý prenajal odporca irackej vojny, zaspievala asi 500 ľuďom aj niekoľko pesničiek.

Protivojnový tábor založila 6. augusta Cindy Sheenanová z kalifornského Vacavillu, aby protestovala proti smrti svojho syna v Iraku. Medzičasom počet protivojnových demonštrantov narástol na stočlenné jadro, stovky ďalších tábor navštívili, mnohí zostali len pár dní.

Priaznivci amerického prezidenta Georgea W. Busha v sobotu založili svoj tábor ako protiváhu Sheenanovej protivojnovej demonštrácie. Tábor nazvali Fort Qualls na pamiatku Wayna Quallsa (20), ktorý na jeseň 2004 padol v irackej Fallúdži. Jeho otec Garry Qualls z texaského mesta Temple vyhlásil, že aj 16-ročný syn chce vstúpiť do ozbrojených síl, čo on podporuje.

Sheenanová, prezývaná "Peace Mom" (Matka mieru), odcestovala vo štvrtok do Los Angeles, pretože jej 74-ročnú matku postihla mŕtvica. Do tábora by sa mohla vrátiť o niekoľko dní.

Sheenanová žiada stretnutie s Bushom a v Crawforde chcela zostať do konca Bushovej dovolenky plánovaného na 3. septembra. Prezident povedal, že so Sheenanovou súcití, ale nebude meniť svoj program, aby sa s ňou stretol.