Rolling Stones začali v Bostone 31. svetové turné

Boston 22. augusta (TASR) - Hitom Start Me Up odštartovali rockoví veteráni Rolling Stones v noci nadnes v americkom Bostone svoje nové svetové turné.

22. aug 2005 o 8:51 TASR

Asi 30.000 fanúšikov pripravilo Mickovi Jaggerovi (62), Keithovi Richardsovi (61), Charliemu Wattsovi (64) a Ronovi Woodovi (58) búrlivú kulisu na koncerte, ktorý sa na vypredanom bejzbalovom štadióne Fenway Park začal o 0.30 h SELČ.

Na aktuálnu koncertnú šnúru sa legendárna štvorica vydala tri roky po svojom turné Forty Licks. Na vystúpeniach predstavia "stouni" svoj najnovší album A Bigger Bang.

V Bostone predviedla skupina nielen klasiku ako Brown Sugar, It's Only Rock 'n' Roll či Sympathy For The Devil, ale aj novšie skladby (Rough Justice). Nechýbala ani novinka Sweet Neo-Con, v ktorej si kapela dosť ostro podala amerického prezidenta Georgea W. Busha.

Po Bostone si Rolling Stones urobia zastávku v ďalších 36 severoamerických mestách. Nasledovať budú koncerty v Južnej Amerike, Austrálii, Ázii a v lete 2006 príde na rad Európa.

Fanúšikovia v Bostone zaplatili za lístky 400 dolárov. Napriek tomu sa v predpredaji rozchytalo až 98 percent vstupeniek.

Premiérový koncert sa odohral na jednom z najväčších pódií v dejinách rocku. Konštrukcia s hmotnosťou 300.000 ton bola necelých 100 metrov široká a 30 metrov vysoká. Doviezli ju asi na 70 kamiónoch a stavalo ju 265 robotníkov. Hluk v okolitých uliciach nesmel počas koncertu prekročiť 70 decibelov.

"Keď máte tvorivú energiu, vek nehrá žiadnu úlohu," povedal Mick Jagger pred začiatkom 31. turné Rolling Stones.