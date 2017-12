Komédia The 40-Year-Old Virgin momentálne najúspešnejším filmom

22. aug 2005 o 10:41 SITA

BRATISLAVA 22. augusta (SITA/AP) - Herec Steve Carell sa so svojím najnovším filmom The 40-Year-Old Virgin, vtipným príbehom panica v stredných rokoch, zaslúžil o zisk v prepočte 638,6 milióna korún v kinách v severnej Amerike za uplynulý víkend. Na druhom mieste skončila novinka režiséra Wesa Cravena thriller Red Eye, ktorému sa v prvý víkend od uvedenia podarilo zarobiť v prepočte 511,5 milióna korún. Obe novinky odsunuli na tretie miesto film Four Brothers, ktorý za víkend zarobil v prepočte 403 miliónov korún. Celkovo tento film už v amerických kinách zarobil jednu miliardu 351,6 milióna korún. Animovaný príbeh o hrdinských holuboch počas druhej svetovej vojny Valiant od spoločnosti Disney skončil v sledovanosti na siedmom mieste, keď zarobil v prepočte 189,1 milióna korún. Celkovo dvanásť najlepších filmov počas víkendu zarobilo v prepočte tri miliardy 38 miliónov korún, čo je pokles o tri percentá oproti tomu istému víkendu spred roka. Hollywoodske filmy však celkovo v tomto roku zatiaľ zaznamenali pokles v zárobkoch až sedem percent oproti minulému roku.

