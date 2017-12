Courtney Love údajne tehotná

BRATISLAVA 22. augusta (SITA) - Vdova po Curtovi Cobainovi Courtney Love údajne čaká dieťa. Podľa britských novín "News of the World" je otcom britský herec Steve Coogan. "Áno, som tehotná so Stevom", ...

22. aug 2005 o 13:30 SITA

Písmo: A - | A + 0 BRATISLAVA 22. augusta (SITA) - Vdova po Curtovi Cobainovi Courtney Love údajne čaká dieťa. Podľa britských novín "News of the World" je otcom britský herec Steve Coogan. "Áno, som tehotná so Stevom", prezradila novinám rocková divoška. O tehotenstve sa údajne dozvedela pred troma dňami z domáceho testu. Pár mal dieťa splodiť počas divokého dvojtýždňového romániku v hollywoodskom hoteli Sunset Marquis. O vzájomnom vzťahu s 39-ročným, čerstvo rozvedeným, Cooganom sa Courtney pre noviny odmietla vyjadriť. Svojmu priateľovi však údajne povedala: "Keď som bola so Stevom, robila som veci, ktoré som robiť nemala. Prekročila som hranicu toho, čo považujem za normálne."