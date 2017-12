Nie sme profesionáli, ale pouliční hráči

BRATISLAVA 22. augusta (SITA) - Štvorčlenná slovenská skupina No Gravity si podľa slov jej členov nemyslí, že sú majstrami sveta. "Vieme dať muziku dohromady, no ešte stále potrebujeme človeka, ktorý ...

22. aug 2005 o 14:15 SITA

BRATISLAVA 22. augusta (SITA) - Štvorčlenná slovenská skupina No Gravity si podľa slov jej členov nemyslí, že sú majstrami sveta. "Vieme dať muziku dohromady, no ešte stále potrebujeme človeka, ktorý nás usmerní a trošku posunie, lebo nie sme profíci, ale pouliční hráči," povedal pre agentúru SITA spevák Mišo Skrak. Ako ďalej uviedol, skupina ešte stále potrebuje "nejakého uja učiteľa, ktorý povie, čo treba zmeniť". No Gravity má stále viac fanúšikov, no zároveň si myslí, že napísať dobrý text, ktorý by mal dušu a dal sa spievať, je veľmi zložité. Preto sa pod texty ich piesní podpisujú profesionáli. Známymi menami zo slovenskej hudobnej scény sa môže pochváliť aj posledný album No Gravity Inverzia. Producentsky sa na ňom podieľal Mec Vrabec, za klávesami hosťoval Martin Wittgruber.

Chlapci z No Gravity podľa speváka Miša začali pred festivalovou sezónou pracovať na nových skladbách. "Po festivaloch ich plánujeme dokončiť a niekedy na budúci rok chystáme nový album, ktorý bude ešte spevavejší a ešte lepší," reagoval Mišo, ktorý je v kapele dva roky. Tretia platňa kapely by mala mať štandardný počet piesní, teda 12 alebo 13. Hudobníci ešte nevedia spresniť, či pôjde o anglické, alebo slovenské skladby. "Najlepšie by asi bolo urobiť nejaký mix, lebo aj keď je angličtina spevavejšia ako slovenčina, keď sa podarí dobrý slovenský text, treba ho podať ďalej ľuďom," dodal Mišo.

Skupina No Gravity vznikla v roku 1996. Zakladajúcimi členmi sú gitarista Rado, basgitarista Kišo a bubeník Rado. Po čase sa k nim pridal raper Daniel H. Oostra, Kórejčan, ktorý žil od detstva v USA a v tom čase vyučoval na Slovensku angličtinu. Oostra je aj autorom názvu kapely, pretože slangový pojem "no gravity" používal, keď pôsobil ako profesionálny horolezec. Neskôr ho vo formácii vystriedal v poradí už tretí Rado v skupine, ktorý sa postavil za mikrofón. Koncom roka 2002 pribudol ďalší spevák Mišo Skrak. Počas prípravy druhého albumu raper Rado kapelu opustil. No Gravity majú za sebou dva albumy High a Inverzia. Toto leto odohrali vystúpenia na 15 festivaloch, čakajú ich ešte tri.