Európsky festival Cap a lďEst sa otvára menšinovej kultúre

22. aug 2005 o 17:15 TASR

Banská Štiavnica 22. augusta (TASR) - Jedinečné zoskupenie hudobníkov Trio Non Troppo sa v rámci festivalu Cap a lďEst predstaví dnes v Antole a v utorok v Dudinciach. Do Antola prídu aj členovia Únie nevidiacich a slabozrakých z Banskej Bystrice.

Košické Divadlo Romathan ponúkne dnes predstavenie o putovaní Rómov a ich hľadaní miesta na zemi všetkým, ktorí chcú spoznať ich kultúru. "Menšinovej kultúre sa otvárame nie náhodou. Má totiž reálne miesto v Európe," tvrdí riaditeľ festivalu Michel de Maulne.

Pre ľudí so špeciálnymi potrebami bol aj nedeľňajší koncert tria v banskoštiavnickom Kostole svätej Kataríny. Mohli doň vojsť tiež na vozíku cez bezbariérový vchod. Tóny barokovej hudby a barokové texty si vypočuli i členovia spomínanej únie. Organizátori festivalu im zabezpečili dopravu. "Títo ľudia majú obmedzené možnosti dostať sa na kultúrne podujatia a hudbu vnímajú zvlášť citlivo. Chceme ich priniesť zdravým aj postihnutým, bohatým a chudobným, z mesta a z vidieka," zdôraznila výkonná riaditeľka festivalu Antónia Miklíková.

Dialóg s vidiekom symbolizovala Cesta vidiekom.. V Sebechleboch privítali európskych umelcov chlebom a soľou. Ponúkli im víno, štrúdľu a med. Francúzov prekvapil najmä makový koláč, lebo u nich mak nedostať v obchodoch. Sú fajnšmekri a radi vychutnávajú aj víno. "Sebechlebské je aromatickejšie ako naše a vonia po ovocí," skonštatovala herečka Sabeline Amaury z Paríža. Grékom chutila slivovica, dokonca viac ako ich národný nápoj ouzo. Hostia z Cap a lďEst navštívili vinice a ovocné sady, pod ktorými boli odpradávna pivnice. Dnes patria k pamiatkovej rezervácii. Učiteľka Elena Rozjaková priviedla umelcov do súkromného múzea, v ktorom vystavuje predmety starej dediny. Tamojší kraj očaril aj šansoniérku z parížskeho Montmartru Anne Marie Belime. "Seina a Paríž, to je sen, ale život je to, čo sme našli v Sebechleboch," povedala Belime.