Červenovlasá diva oslavuje 42. narodeniny

22. aug 2005 o 16:15 SITA

BRATISLAVA 22. augusta (SITA) - Pred 42. rokmi, 22. augusta 1963 sa v meste Newton v Severnej Karolíne narodila americká speváčka a skladateľka Tori Amos, vlastným menom Myra Ellen Amos. Je jednou z mála amerických hudobníčok, ktorým sa podarilo spojiť lyrický alternatívny rock s hudobným prístupom 70. rokov. Odborníci označujú jej hudbu za mix orchestrálnych meditácií Kate Bushovej a nahej lyriky Joni Mitchellovej. Tori však nie je typická ani pri výbere svojho inštrumentu, pretože si pre alternatívny rock vybrala klavír. Texty, ktoré si píše sama, tiež riešia zaujímavé témy ako sexualitu, náboženstvo, patriarchát či osobné tragédie.

Tori Amos vyrastala na východe Spojených štátov v Marylande ako dcéra metodistického kňaza. Už od štyroch rokov spieva a hráva na klavíri v kostolnom zbore, pričom i svoje prvé piesne napísala ešte pred pubertou. Vyhrala štipendium na prestížnej hudobnej škole Peabody Conservatory v Baltimore. Počas štúdií na konzervatóriu ju ako hudobníčku veľmi ovplyvnila hudba rockovej legendy Led Zeppelin. V tomto období začala písať popové balady a hrávať v miestnych baroch. Po skončení konzervatória sa odsťahovala do Los Angeles, kde sa stala popovou speváčkou. V roku 1987 podpísala zmluvu s nahrávacou spoločnosťou Atlantic Records a o rok na to jej vyšiel debutový neautorský album Y Kant Tori Read. Album bol však prepadák a vôbec nezaujal ani rádiá ani médiá. Ani napriek počiatočnému neúspechu s ňou spoločnosť nerozviazala zmluvu. V roku 1991 jej spoločnosť sponzorovala cestu do Anglicka, kde odohrala niekoľko koncertov. Jej pieseň Me And A Gun z tohto obdobia je trýznivou výpoveďou o znásilnení. V britských médiách práve táto pieseň zaznamenala obrovský úspech a jej koncerty sa rázom vypredali.

Album Little Earthquakes, prvý jej čisto autorský album, vyšiel koncom roka 1991 a predával sa rovnako dobre v USA i vo Veľkej Británii. V roku 1992 vydala singel Crucify, na ktorom sa objavili i tri prerobené rockové klasiky, okrem iného Smells Like Teen Spirit od Nirvany a Thank You od Led Zeppelin. Z jej ďalšieho albumu Under the Pink z roku 1994 sa predalo vyše milióna kópií. Na ňom sa objavili hitové single ako God a Cornflake Girl. O dva roky neskôr pripravila svoj ďalší album Boys For Pele. Kritika ho označila za najzložitejší a zároveň najambicióznejší album, aký nahrala. V roku 1997 Tori Amos bojovala s rodinnými záležitosťami, medzi iným potratila, vydala sa a pracovala na nasledujúcom albume From the Choirgirl Hotel. Dvojalbum To Venus and Back z roku 1999 nasledovalo turné spolu s kanadskou speváčkou Alanis Morissette. V roku 2001 sa Tori vrátila k prerábaniu piesní iných interpretov na albume Strange Little Girls. O rok na to už spolupracovala s nahrávacou spoločnosťou Epic a v októbri jej vyšiel album Scarlet's Walk. V súčasnosti je na turné po severnej Amerike so svojím najnovším albumom The Beekeeper, was released in 2005.

