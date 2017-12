Tara Reidová priznala, že má silikónové prsia

22. aug 2005 o 19:00 SITA

BRATISLAVA 22. augusta (SITA) - Hviezda z filmu American Pie Tara Reidová potvrdila, že podstúpila plastickú operáciu. Herečka dlho popierala, že by si niekedy v minulosti ľahla pod skalpel a nechala si rôsolovitú hmotu implantovať do pŕs. "Každý si to necháva robiť, tak neviem, prečo sa všetka pozornosť venuje iba mne," povedala o svojich silikónových prsiach Reidová. Herečka sa okrem toho vyjadrila, že túži po vlastnej rodine.

Hviezda známa z mnohých večierkov by sa rada usadila, stretla správneho muža a porodila mu veľa detí. Herečka o sebe vyhlásila, že má vo svojom srdci veľa lásky a jedného dňa ňou chce zahrnúť všetkých svojich blízkych.