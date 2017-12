Beatallica mieša Beatles a Metallicu

Jaymz Lennfield, Krk Hammettson, Kliff McBurtney, Ringo Larz. Že vám tie mená znejú povedome, nie je náhoda. Ide o prezývky, ktoré používa americká vlasatá štvorica hovoriaca si Beatallica. Ak vám ešte stále nie je jasné o čo ide, tak si skúste predstavi

23. aug 2005 o 13:30

FOTO



ť, ako asi môžu znieť hitovky Beatles, keby ich nahrala skupina Metallica. Pôvodné texty sa mierne upravia, spev verne imituje frázovanie Jamesa Hetfielda, pôvodné nástroje nahradia metalové gitary. Zo skladby Sgt. Peppers Hearts Club Band sa stane Sgt. Hetfield Motorbreath Pub Band, z Hey Jude zas Hey Dude a čo sa skrýva za názvom Blackened in the USSR, sa dá už potom poľahky domyslieť. Skupina "svoju" hudbu ponúka iba zadarmo vo formáte mp3 na svojej webstránke a upozorňuje, že akékoľvek CD sú nelegálne, čím sa jej doteraz darilo vyhýbať súdnym sporom. Keď na nich nedávno začali tlačiť právnici spoločnosti, ktorá vlastní práva na skladby Beatles, podporu im vyjadrila internetová komunita fanúšikov i bubeník "postihnutej" skupiny Metallica Lars Ulrich. Autorské práva sú veľkou témou súčasnej hudby, jeden z najvydarenejších pokusov balansujúcich na hranici zákona nájdete na http://beatallica.org.

(her)

FOTO - BEATALLICA.ORG

Hej, kámo

Hej, kámo, je to fakt, ale nie tragický

vezmi blbú pieseň a sprav ju lepšie

pamätaj! ten metal máš v srdci

potom môžeš začať dráždiť ostatných

Hej, kámo, nebuď predposratý

prišiel si sem ako sekáč

za minútu čo nás vpustíš pod kožu

začneš byť nervákom

Tak nakopni svoju bedňu a zvládni bolesť

Hej, kámo, si šialene chorý

rieka ščervenela od krvi pozérov

a nevieš, že blázon je ten

kto sa tvári 'cool'

ale potrebuje sa dosť schladiť

Hej, kámo, nikdy to nevzdaj!

musíš ju udupať, myslím skupinu Kip Winger

máš v srdci novú vlnu britského

heavy metalu

a môžeš začať so skupinou

Diamond Headerz

Tak kašli na to!

hej, kámo, začni

nečakaj na "oko diváka"

nikdy nevieš, kedy ti zazvonia do hrobu

hej, kámo, urob to

len si zaves gitaru v tvare véčka na rameno

Hej, kámo, je to fakt, ale nie tragický

vezmi blbú pieseň a sprav ju lepšie

uznaj to! Beatallicu máš pod kožou!

tak začni hneď byť sekáčom

Hey Dude

Hey, dude-it'z true not sad

Take a thrash song and make it better

Remembah! That metal iz in your heart

Then you can start to be a fretter

Hey, dude-don't be fuckin' 'fraid

You were made to go be a shreader

The minute you let us under your skin

Then you'll begin to be a fretter

So crank your amp and deal the pain

Hey, dude-you're fuckin' insane!

The riverz run red with blood of poseurs

And don't you know that he'z the fool

Who playz it cool

But needz for hiz beer to be much colder

Hey, dude-nevah turn it down!

You must pound her, I mean Kip Winger

New wave of British heavy metal iz in your heart

And you can start with Diamond Headerz

So let it out! Let it in!

Hey, dude, begin

Don't wait for the Eye of the Beholder

You'll never know when bellz toll for you

Hey, dude, you'll do

Just sling that flying-V 'cross your shoulder

Hey, dude-it'z true not sad

Take a thrash song and make it better

Admit it! Beatallica'z under your skin!

So now begin to be a shreader