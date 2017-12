Country Lodenica uzavrie festivalovú sezónu

23. aug 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) - Letná festivalová sezóna bude finišovať v Piešťanoch, kde začne v piatok trojdňový festival Country Lodenica. V známom kúpeľnom meste sa počas víkendu stretne špička českej a slovenskej scény. Na dvoch pódiách sa predvedie viac ako 100 hudobníkov. Organizátorom sa podarilo dotiahnuť do Piešťan Honzu Nedvěda, Vlastu Redla, Allana Mikušeka alebo Janka Lehotského. Pricestuje aj kapela Čechomor, Kamelot, Rangers a Bukasový masív. Milovníkov bluegrassu určite poteší skupina Cop. Opäť nebude chýbať ani fenomenálna česká skupina Jumping Drums. Na Lodenici sa ukáže aj americká country hviezda Annie Rattlesnake. Speváčka si spolu s Allanom Mikušekom na festival nachystala špeciálny spomienkový program na Michala Tučného, ktorý zomrel pred 10 rokmi.

So svojimi koncertami sa v Piešťanoch predstaví aj Ivan Mládek s kapelou, formácia Žalman a spol., Pavel Bobek, Lenka Filipová, Poutníci, Tomáš Kočko a niekoľko desiatok ďalších. Folkovú scénu posilní aj skupina Neřež a Kalumet. Na Lodenici vyvrcholí i súťaž country skupín, ktorú spoločne organizujú viaceré slovenské country festivaly. Súťažiť bude dokopy 14 skupín. Z Dobrofestu sa napríklad do piešťanského finále dostala Jana Máčovská so skupinou Pomene, z Country Mlynu Karpatské Horké a Turkovci. Z festivalu Sigord postúpili Veslári, z Radimovskej Šopy napríklad Vltavín a z minulotýždňového Stupavského širáku docestuje víťazná skupina Folktón.

Dve hudobné scény doplní i tento rok divadelná scéna, kde sa predstaví medzi inými i Divadlo Točítko, BDD a Divadlo Clipperton s predstavením Na skle maľované. Opäť príde i Bažant kinematograf. V areáli festivalu si môžu návštevníci vyskúšať i lezeckú stenu, ryžovanie zlata alebo si zajazdiť na koni. Pre deti je pripravený indiánsky tábor.