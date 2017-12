Na jeseň vydá album, v jari možno pôjde na turné

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) - Speváčka Zuzana Smatanová spolu s jej kapelou a už dvorným producentom a gitaristom Mariánom Kachútom usilovne pracuje na svojom druhom albume. "Striedavo som na koncertoch ...

23. aug 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) - Speváčka Zuzana Smatanová spolu s jej kapelou a už dvorným producentom a gitaristom Mariánom Kachútom usilovne pracuje na svojom druhom albume. "Striedavo som na koncertoch aj v štúdiu a veľmi sa z toho vytešujem," reagovala pre agentúru SITA Smatanová. V poradí druhý album víťazky tretieho ročníka Coca-Cola Popstar, ktorého názov si ešte speváčka musí "nechať uležať v hlave", by sa mal na slovenské hudobné pulty dostať v októbri. Rovnako ako debutová platňa Entirely good spred dvoch rokov bude obsahovať 13 skladieb, z toho štyri s anglickými a deväť so slovenskými textami. Na rozdiel od prvého sa však na novom albume objaví celá Zuzkina kapela. Smatanová si plánuje na spoluprácu prizvať aj kolegov z brandže. "Ako hosťa by sme si chceli pozvať sláčikové kvarteto, no z hudobníkov ešte nevieme koho," prezradila. Speváčka a jej kapela už uvažujú aj nad sprievodným turné k novej platni. Podľa Zuzkiných slov by sa na šnúru mali vydať na jar.