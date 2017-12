Nemec chystá vlastný album, M12 podľa neho už nie je kompletná

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) – Finalista televíznej reality show Mojsejovci Robertino A. Stefanelli alias Nemec sa chystá do konca roka vydať svoje vlastné CD. „Chcem urobiť vlastné hudobné CD. Určite ...

23. aug 2005 o 8:45 SITA

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) – Finalista televíznej reality show Mojsejovci Robertino A. Stefanelli alias Nemec sa chystá do konca roka vydať svoje vlastné CD. „Chcem urobiť vlastné hudobné CD. Určite tam budú štyri slovenské skladby, z ktorých dve sú už hotové,“ uviedol pre agentúru SITA. „Neviem ešte presne, kedy by malo vyjsť, ale predpokladám, že ešte do Vianoc. K niektorým skladbám plánujeme nakrútiť aj videoklipy,“ prezradil Robertino. Jedným z dôvodov, prečo sa rozhodol venovať vlastnej kariére je aj skutočnosť, že sa mu nepáči, ako to ide so skupinou M12 dole vodou. "M12 už nie sú kompletní. Ak to mám povedať otvorene, je to jeden veľký improvizovaný bordel,“ skonštatoval. „Na Dni otvorených dverí v Markíze, ktorý bol 13. augusta, nás vystupovalo desať. Chýbali len Versace a Mejkpísová a inak tam boli všetci. No to bol luxus. V ten istý deň sme vystupovali na Duchonke a bola nás už len polovica: Ír, Papula, Model, Starosta, Ráš a ja,“ povedal rozčarovane na adresu svojich niekdajších súperov a kolegov.

as;dm;xd