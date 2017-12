Výstava Sebastiâa Salgada „Workers“ na železničnej stanici

POPRAD 23. augusta (SITA) – Železničná stanica Poprad – Tatry je treťou zastávkou špeciálnej kolekcie fotografií brazílskeho fotografa Sebastiâa Salgada „Workers“ na Slovensku. Výnimočnosť tohto projektu je v tom, že výstava fotografií je umiestnená v troch, pre galerijné účely špeciálne upravených poštových vozňoch. Železnice Slovenskej republiky a Železničná spoločnosť Slovensko sa rozhodli priniesť kultúru priamo k ľuďom. „Železničné stanice sa nestanú len miestom rýchleho presunu ľudí, ale aj miestom kultúry,“ uviedla na tlačovej besede pred vernisážou Dana Hurtová z ŽSR.

Sebastiao Salgado (1944) sa narodil v Brazílii a v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejších fotografov sveta. Venuje sa prevažne vlastným dlhodobým sociálnym projektom. Jeho zatiaľ šesť vydaných autorských publikácií patrí k vrcholom humanistického dokumentu. Na projekte Workers pracoval autor šesť rokov. Salgado svojim fotoaparátom zachytával prevažne pracujúcich ľudí. Fotografie pochádzajú z 27 krajín. Výsledkom je hlboká sociologická sonda vypovedajúca o premenách v rozvrstvení pracovných síl v súčasnom svete.

Z pôvodných 250 fotografií kurátorka výstavy Lélia Wanick Salgado vybrala 81 fotografií, ktoré budú môcť vidieť návštevníci tejto nevšednej výstavy v 11 mestách na Slovensku. Podľa Ivany Staňkovej z Fotografickej galérie LGP reakcie návštevníkov v Bratislave a Žiline sú rovnaké ako počas výstav v Čechách. „Doposiaľ sme sa nestretli s tak pozitívnym ohlasom. Výstava ľudí zasiahla,“ povedala Staňková.

Výstava Sebastiâa Salgada „Workers“ sa nachádza v troch železničných vozňoch na prvej slepej koľaji, vpravo od staničnej budovy v Poprade. Otvorená bude denne od 10:00 do 20:00. Výstava potrvá len do nedele 28. augusta. Z Popradu sa výstava presunie do Košíc.

