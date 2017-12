Folk, country i tanečná hudba

Najbližší víkend so svojou ponukou letných hudobných festivalov poteší priaznivcov folku, country i tanečnej hudby.

24. aug 2005 o 10:00

Tanec pri Prievidzi

Elektronický mini festival Solid Open Air sa vracia po ročnej odmlke - obnovený jednodňový tanečný festival obsadí v sobotu amfiteáter v Čereňanoch v okrese Prievidza. Tancovať sa bude na troch pódiách a počas večera sa predvedie vyše 30 dídžejov a formácií.

Organizátori sa snažili dať priestor predovšetkým menej známym dídžejom z okolia Prievidze. Príde však aj úspešná maďarská dvojica Safair a Longman, ktorí budú hrať drum'n'bass. Okrem nich vystúpia na d'n'b scéne aj Kato, Smote, Funky, Insect, Clive alebo breakbeatová formácia Ear Drum Kru.

Hudbu na menšom house a techno pódiu bude mať na starosti napríklad dvojica Cheeba a Nacza, dídžeji Cosmo, Ultra, Dudel alebo Vega. Tretia scéna bude patriť hip-hopu. Zarapuje si A.D., Mony, Stopa, Kult XY a ďalší.

Domáca techno špička na akcii Parodog

Úspešná tanečná párty Paradog na letisku pri Senici ponúkne opäť špičkových domácich a zahraničných dídžejov. Pokračovanie obľúbenej akcie s podtitulom Trip To Nowhere je naplánované na piatok. Na techno scéne budú mixovať zahraniční hostia ako Marco Zaffarano, Bold, Mario Ranieri a Crazy X-Ray. Doplní ich domáca techno elita - Toky vs. Boss, Grining, Dextran a Breeth.

House budú hrať ďalší zahraniční dídžeji Bary Gillbey a Corvin Dalek a ich slovenskí kolegovia M Project, Dodo.man a Southeast. V chill-outovej miestnosti sa predvedú Erik, Kristof a Shitcut. Organizátori sľubujú zábavu v duchu hesla: Toto bude najlepšia noc v živote. Ak podobne ako oni nenávidíte uniformitu, navštívte Senicu.

Country a folk tradične v Piešťanoch

Posledný z tohtoročných veľkých letných festivalov Country Lodenica sa začne tento piatok v kúpeľnom meste Piešťany. Ako už názov napovedá, Lodenica je tradičný festival folkovej a country hudby. Potrvá tri dni a organizátori sľubujú účasť viac ako 100 interpretov.

Predstaviť by sa mal reprezentačný výber toho najlepšieho, čo môžu žánre country, folku a bluegrassu domácim fanúšikom ponúknuť. Vystúpiť by mali české legendy ako Honza Nedvěd, Vlasta Redl, Čechomor, Žalman a spol., Lenka Filipová alebo Ivan Mládek. Nebude chýbať ani skupina Jumping Drums a americká speváčka Annie Rattlesnake, ktorá pripravuje ako prekvapenie vystúpenie s domácim Allanom Mikušekom.

Pripravených bude niekoľko scén a samozrejmosťou je aj sprievodný program ako Bažant kinematograf alebo divadlo, kde vystúpia okrem iných aj zoskupenia Točítko, BDD a Clipperton s kultovým predstavením Na skle maľované.

Navyše, návštevníci si môžu vyskúšať rôzne atrakcie ako ryžovanie zlata, lezeckú stenu či jazdu na koni. Zaujímavosťou je, že deti do 15 rokov by mali mať vstup zdarma. (sita, tp)