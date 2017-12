Monkey Business zabávajú publikum aj adrenalínom

Mozgové závity Moje mozgové závity Mám ich trochu pokrútené, viac, než by si čakala Mozgové závity Moje mozgové závity Aby som sa narovnal, potrebujem menšiu scénku Bacha na zadok! Skôr, než ti jednu strelím, poviem ti prečo Na odpoveď čakať nebudem Bolí to Vieš, ako to chcem Ešte ti pridám Pokým nebudeš kričať To bude výsledok Tým upokojím svoj strach Ešte ti pridám Tým upokojím svoje city Nie je to žiadna novinka Vieš, ako to myslím Už to poznám Chceš ma počuť jačať Tvoja upätá myseľ Keď sa napiješ Myslíš iba na jedno Ako trochu pritlačiť na emócie Kde je dno môjho poníženia Kde je vrchol toho, čo mám prekonať Mal by som ti ukázať svoju vďačnosť Alebo, jednoducho, skúsiť zostať triezvy.

Chick Flick Trick of mind Trick of my mind little more twisted than you'd be expecting Trick of mind Trick of my mind to be erect I need a bit of acting Watch your back! Before I strike I tell you why I will not wait for your reply So sore you know what I mean gonna give you some more gonna make you scream let me give you the score to satisfy my kinks gonna give you some more to deal with my emotions Nothing new in store you know what I mean I've seen it before you wanna make me scream your one track mind when you have your drinks will always find a new way to spike emotions Where is the bottom of my servitude Where is the top to go over Should I just show you my gratitude or should I try to stay sober