Muž, ktorý nechcel byť len Jamesom Bondom

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) - Ženy na celom svete by ho chceli mať a muži by chceli byť ako on. Napriek tomu, že už oslavuje 75 rokov, si Sir Thomas Sean Connery zachoval svoj šarm a naďalej dokáže očariť. "Na svete žije asi sedem jedinečných filmových osobností a Sean je jednou z nich," povedal na jeho adresu famózny režisér Steven Spielberg. V roku 1993 sa rozšírili správy, že Connery zomrel. Skutočnosť ale bola opačná - napriek zdĺhavému a opakovanému ochoreniu dýchacích ciest neprestal pracovať. Nedávno však vyhlásil, že ho už unavujú "hollywoodski idioti" a rozhodol sa ukončiť svoju hereckú kariéru.

Connery sa narodil 25. augusta 1930 v škótskom Edinburgu. Jeho otec Joseph Connery bol šoférom nákladných áut a matka Euphamia upratovačka. Mladý Connery si dokázal privyrobiť aj počas hospodárskej krízy, ktorá zasiahla celý svet. Zarábal si najmä roznášaním mlieka, ale aj ako leštič rakiev alebo murár. Ako 13-ročný odišiel zo školy a v pätnástich rokoch nastúpil do námorníctva. Jeho telo dodnes zdobia tetovania "Scotland Forever" a "Mum and Dad" z čias strávených v britskej armáde. Z kráľovského námorníctva musel odísť pre zdravotné problémy - dlhodobo ho trápili žalúdočné vredy.

Dvere do umeleckej profesie mu otvorila jeho záľuba v body-buildingu. Príťažlivý murár, robotník a plavčík v jednej osobe pózoval v reklamách na plavky, alebo stál ako model v umeleckých triedach. V roku 1950, ako 20-ročný, sa umiestnil na treťom mieste v londýnskej súťaži Mr. Universe a po prvýkrát si vyskúšal aj herectvo. Po účinkovaní v muzikáli South Pacific absolvoval hodiny pohybu, spevu a čítania a začal sa objavovať na doskách londýnskych divadiel a v britskej televízii. Po malých úlohách v malých filmoch ako Let's Make Up (1955), The Escapers Club (1956), Blood Money (1957), a pätnástich minútach slávy vo filme Another Time, Another Place z roku 1958, kde jeho postavu po štvrťhodine zabijú, natočil šarmantný Škót ešte niekoľko nevýznamných filmov. V roku 1962 ale prišla úloha Jamesa Bonda vo filme Dr. No a do roku 1983 sa Connery objavil v ďalších šiestich filmoch o tomto dokonalom agentovi. Vtedy už jeho kariéra nabrala závratné tempo a neprešiel rok, v ktorom by nenatočil aspoň jeden film. Poslednú "bondovku," v ktorej sa Connery objavil, nazvali tvorcovia Nikdy nehovor nikdy. Reagovali tak na jeho vyhlásenie z konca sedemdesiatych rokov, keď povedal, že už nikdy nebude hrať Jamesa Bonda. Connery ale znovu povedal nikdy. Vraj najmä preto, že sa s produkciou nedohodol na požadovanom honorári. Podľa neoficiálnych zdrojov chcel 1,25 milióna dolárov ako honorár, plus percentá zo ziskov projektu. Pre bondovku Goldfinger z roku 1964 sa Connery naučil hrať golf. Odvtedy je z neho zanietený golfista. Na svojom konte má dokonca aj víťazstvo z Lexus Challenge golf tournament za rok 1996. Neskôr už publikum dostalo možnosť vidieť iného Conneryho - v roku 1986 zažiaril vo filme Meno ruže na motívy románu Umberta Eca. Nasledovala postava Jima Malonea vo filme The Untouchables (1987), za ktorú získal Oscara i Zlatý glóbus. O dva roky neskôr si zahral otca obľúbeného Indianu Jonesa vo filme Indiana Jones a posledná križiacka výprava. Väčšina ocenení, ktoré získal, nie sú za individuálny herecký výkon, ale najmä za významné medzníky v kariére alebo ocenenia, ktoré dostal ako najobľúbenejšia filmová hviezda. Výnimkou sú ceny, ktoré si odniesol za postavu Jima Malonea, British Academy award za Williama of Baskerville vo filme Meno ruže a Tony Award za koprodukciu broadwayského hitu Art. Nové desaťročie začal úspešným filmom Hon na ponorku, po Highlanderovi prekvapil stvárnením kráľa Richarda vo filmovom trháku Robin Hood: Kráľ zbojníkov z roku 1991. Nasledovali ďalšie úspešné filmy ako Šaman (1992), Vychádzajúce slnko (1993), Prvý rytier (1995), kde stvárnil kráľa Artuša. Ako John Patrick Mason - jediný muž, ktorý ušiel z väzenia Alcatraz, sa po boku Nicolasa Cagea a Eda Harrisa predstavil vo filme Skala (1996). V roku 1999 zvádzal vo filme Pasca krásnu zlodejku Virginiu Bakerovú, ktorú stvárnila vtedy 30-ročná Catherine Zeta-Jones. Šarmantný Connery je starší o takmer 40 rokov. Film, ktorý aj produkoval, mu vyniesol 20 miliónov dolárov, teda asi 620 miliónov korún.

Aj po sedemdesiatke sa stále objavuje v rebríčkoch najsexi ľudí na svete a mnohí ho označujú za najväčšieho herca všetkých čias. V roku 1989 ho časopis People označil za najsexi žijúceho muža. Connery, ktorý mal vtedy 59 rokov, zareagoval svojsky: "Nemyslím, že sú nejakí sexi mŕtvi muži, alebo áno?" Mimo kamery je zástancom boja Škótov za samostatnosť a podporovateľom Škótskeho národného divadla. Napriek aktivitám na podporu škótskej samostatnosti mu na Nový rok 1999 kráľovná Alžbeta udelila rytiersky titul. Podpora škótskych záujmov z jeho strany zahŕňa aj významné finančné príspevky na účet Národnej strany Škótska. Je oddaným fanúšikom Celtic Glasgow, ale často chodí aj na domáce zápasy ich domácich rivalov Glasgow Rangers. V roku 1991 mu v Edinburgu udelili cenu Freedom of the City of Edinburgh a o desať rokov neskôr mu americko-škótska nadácia udelila cenu škótskeho národného hrdinu Williama Wallacea, ktorú udeľujú americkým a kanadským občanom so škótskymi koreňmi za osobitný prínos v ich poli pôsobenia.

Oženil sa len dvakrát. Najprv v roku 1962 s herečkou Diane Cilento, s ktorou má syna Jasona Josepha Conneryho. On aj Jason si zahrali Robina Hooda - Sean v roku 1976 po boku Audrey Hepburn vo filme Robin a Mariana a Jason v televíznom seriáli Robin zo Sherwoodu. Zaujímavým obratom je aj skutočnosť, že Jason si vo filme Spymaker zahral tvorcu Jamesa Bonda Iana Fleminga. V roku 1975 si Sean vzal umelkyňu Micheline Roquebrune, s ktorou žije dodnes.