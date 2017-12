Slávny nemecký dídžej Paul Van Dyk v piatok v Českej republike

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) - Jeden z najobľúbenejších dídžejov na svete Nemec Paul Van Dyk bude headlinerom českého open air festivalu Macháč, ktorý obsadí v piatok Máchovo jazero neďaleko Českej Lípy.

24. aug 2005 o 12:00 SITA

Siedmy ročník sa rozhodli organizátori ozdobiť dekoráciami s námorníckou tematikou. Tancovať sa bude i tento raz na pláži. Pribudol však aj tanečný parket, ktorý bude čiastočne plávať na vode.

Paul Van Dyk v Českej republike už raz vystúpil. Pred rokom hral v pražskej T-Mobile Aréne, kam prišlo vyše 10 tisíc fanúšikov tanečnej hudby. Na festivale Macháč by mal zahrať aj niekoľko ukážok zo svojho pripravovaného albumu Politics of Dancing, ktorý uzrie svetlo sveta iba niekoľko dní po akcii. Okrem Van Dyka bude na Macháči mixovať aj česká dídžejská elita, Holanďan San a Poliaci Angelo Mike a Poziom. Zo Slovenska pricestuje dídžej Pico a Little Loui. Okrem hlavného pódia sa bude tancovať na menšej scéne, kde budú hrať dídžeji z vychyteného pražského klubu Duplex.