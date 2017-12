Skupina Forma pripravuje nový album

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) – Lučenecká nu-metalová skupina Forma momentálne nahráva nový album. „Album by mal vyjsť budúci rok. Ešte neviem, ako sa bude volať. Mohol by mať názov Formaldehyd – to znamená ...

24. aug 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) – Lučenecká nu-metalová skupina Forma momentálne nahráva nový album. „Album by mal vyjsť budúci rok. Ešte neviem, ako sa bude volať. Mohol by mať názov Formaldehyd – to znamená uchovanie niečoho, ale ešte fakt neviem, ako ho nazveme. To sa rozhodne podľa toho, ako sa budú vyvíjať skladby, aké budú textovo, aké budú hudobne, čo z nich bude cítiť,“ uviedol gitarista a vokalista kapely Ivan Beer pre agentúru SITA. Hoci sa Lučenčania objavili na niekoľkých hudobných festivaloch, dali prednosť nahrávaniu albumu. „Chceme mať čas hlavne na nahrávanie albumu. Avšak, chceli sme si tie veci aj trocha vyskúšať, a preto sme sa rozhodli hrať napríklad na Duchonke,“ prezradil Ivan.

Skupina Forma si myslí, že štýl, ktorý hrá, je dosť ťažko zaraditeľný. „Média to nazvali ako nu-metal. Neviem, možno sa to bude lepšie predávať. Je to však veľmi ťažko zaraditeľné a každý, kto sa vyzná do hudby, to môže len potvrdiť,“ uviedol Beer.

as;dm;fa;xd