Thornton a Pitt budú spolupracovať na novom filme

24. aug 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) - Herec, scenárista a občasný režisér Billy Bob Thornton si zahrá v novom filme s titulom Peace Like A River, ktorý vyrobí produkčná spoločnosť herca Brada Pitta. Kuriozitou je, že Thornton je bývalý manžel súčasnej Pittovej milenky Angeliny Jolie. Billy Bob sa v súčasnosti stretáva s Connie Anglandovou, ktorú v Hollywoode považujú za odborníčku na špeciálne efekty. "Brad a Angelina vyzerajú byť spolu šťastní a aj ja mám teraz vlastný život. Nepoznám dôvod, prečo by som nemohol spolupracovať s Bradovou spoločnosťou," povedal pre New York Post Thornton.