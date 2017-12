Mikulášsky Jazzový Festival

24. aug 2005 o 17:45 SITA

BRATISLAVA 24. augusta (SITA) - Dlhotrvajúci záujem o menšinové hudobné žánre v Liptovskom Mikuláši viedol koncom augusta minulého roka k otvoreniu klubu zvaného Hudobroň. Vypredané koncerty Adrieny Bartošovej, Juraja Bartoša, Ericha “Boboša” Procházku, Doda Šošoku, Martina Valihoru, Stana Palúcha i mnohých ďalších potvrdili neutíchajúci záujem náročného publika a inšpirovali partiu hudobných milovníkov okolo spomínaného klubu zorganizovať na poslednú augustovú sobotu prvý ročník Mikulášskeho jazzového festivalu.

Pod záštitou miestneho domu kultúry sa dostal do oficiálneho programu Kultúrneho leta v Liptovskom Mikuláši. Festival bude prebiehať v troch rôznych priestoroch. Popoludní ho pri fontáne Metamorfózy na pešej zóne otvorí duo Igor Bázlik & Monika Stanislavová. Nasledovať bude Dodo Šošoka Jazz Quarter a ich špeciálny hosť Lazáro Cruz z Kuby. Po nich dostane priestor Seredský dixieland. Ďalším bude popredný slovenský hudobník Juraj Bartoš a jeho Nothing But Swing Trio.

Večer bude najprv patriť sólovému projektu Doda Šošoku pod názvom Akustická hudba bicích nástrojov a perkusií, ktorý sa predstaví v Synagóge. V ďalšom historickom priestore Liptovského Mikuláša, na nádvorí Čierneho orla, sa po zotmení predstavia všetci účinkujúci na spoločnej Jam Session. Tá bude vyvrcholením prvého ročníka Mikulášskeho Jazzového Festivalu, ktorý sa bude konať v sobotu 27. augusta.