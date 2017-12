Slovenská SuperStar Katka Koščová krstila debutový album

Bratislava 24. augusta (TASR) - Prvá slovenská SuperStar Katka Koščová krstila dnes v Bratislave svoj debutový album Ešte sa nepoznáme.

25. aug 2005 o 0:06 TASR

Ten už medzičasom stihol získať Platinovú platňu a tak sa s Katkou mohlo do istej miery "bližšie spoznať" už vyše 13 500 ľudí. Za krstných rodičov svojho debutu si víťazka súťaže Slovensko hľadá SuperStar vybrala blízkych kamarátov. Hoci nemohli prísť všetci, šesť z nich napokon pokrstilo debutový album záplavou bubliniek z bublifuku, ktoré vraj majú v sebe krásnu ľahkosť ako má aj jej platňa. Všetci však zároveň dúfajú, že pesničky nebudú mať "bublinkovú trvanlivosť".

Pred samotným krstom, a napokon aj po ňom, sa zlatá SuperStar predstavila na pódiu so svojou novou kapelou. Viacerí hostia sa pritom zhodli, že jej práve live vystúpenie nadmieru sadne. "Dúfam, že sa nám podarí takto hrávať čo najčastejšie. Povedala som, že bez kapely už nikam nejdem. Neuznávam halfplayback a playback už vôbec nie," dodala po vystúpení Katka.

Krst jej albumu si nenechali ujsť okrem blízkych priateľov, sestry a rodičov, i niektorí bývalí kolegovia zo SuperStar. Nechýbali moderátori Bruno a Pyco, porotcovia Julo Viršík, Lenka Slaná, Paľo Habera a s kyticou prišiel aj klavirista Richard Rikkon. Samotná slovenská SuperStar dúfa, že sa ľuďom jej album páči a bude sa snažiť čo najviac spievať na koncertoch len vlastné skladby. Na jeseň by chcela vyraziť aj na koncertné turné. "Chceme to urobiť menšie a komornejšie. Predpokladám, že to nebudú športové haly, kam sa moja hudba, myslím si, veľmi nehodí. Skôr uvažujeme nad menšími sálami. Uvidíme, zatiaľ ešte nie je nič konkrétne," povedala s úsmevom. TASR vydáva k správe fotomateriál i zvukový záznam.