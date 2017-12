Björk dokáže stále prekvapiť

Dnes ju nepozná asi len málokto. Hudbou aj imidžom neprehliadnuteľná žena po vlaňajšej nahrávke Medúlla v krátkom čase pripravila dva nové, rovnako prekvapivé albumy.

25. aug 2005

Björk podstupuje očistný rituálny kúpeľ - scéna z filmu Drawing Restraint 9, ktorú nájdete aj v booklete soundtrackového albumu. REPROFOTO - SME



Dnes ju nepozná asi len málokto. Hudbou aj imidžom neprehliadnuteľná žena po vlaňajšej nahrávke Medúlla v krátkom čase pripravila dva nové, rovnako prekvapivé albumy.

Hudobná charita

Projekt Live 8 mal na rozdiel od verzie z roku 1985 viac charakter apelu na politikov než finančnej charitatívnej pomoci. Björk, ktorá v jeho rámci koncertovala v Tokiu, si to však vynahradila - albumom Army of Me (One Little Indian/ Wegart), kde môžete jej rovnomennú hitovku počuť v dvadsiatich verziách. Výťažok z predaja má skončiť na účte organizácie UNICEF.

"Tu sú remixy, ktoré cez kreatívnu silu prírody zaplavili moju webovú stránku. Presmerovala som túto pozitívnu vlnu k deťom, ktoré trpia, keď sa im deštruktívna sila prírody postaví do cesty," odkazuje Björk fanúšikom cez svoju internetovú stránku. Keď na ňu pred niekoľkými mesiacmi zavesila ponuku na remix Army of Me, dostala vyše šesťsto príspevkov z celého sveta. Potom so spoluautorom skladby Grahamom Masseym vybrala a odporučila na vydanie dvadsať najvydarenejších verzií.

S remixmi to dnes skúšajú mnohí, ale najzaujímavejšie veci sa rodia v komunite nezávislých tvorcov - napríklad najnovšie albumy Prodigy a Chemical Brothers prerobené britskými bootlegermi sú podľa mnohých vydarenejšie ako originály. A toho sa držala aj Björk. Zároveň opäť dokázala, že trendy sleduje, ale spracúva ich svojsky.

Army of Me je jej najčastejšie prerábanou skladbou. Po desiatich rokoch od vzniku sa tu potvrdila teória o silnom hudobnom nápade, ktorý znesie najrôznejšie podoby - skladba tak funguje v surovom gitarovom zvuku metalistov z Toronta, pod rukami francúzskeho elektropopového dua, v country verzii, inštrumentálne zahraná na akordeóne či v uletených štúdiových experimentoch. Krátke ukážky i informácie o všetkých zúčastnených hudobníkoch nájdete na stránke http://unit.bjork.com/specials/aom.

Návrat k filmu

Po mediálne pretriasanej traume z nakrúcania filmu Tanečnica v tme len málokto čakal, že Björk sa tak rýchlo opäť vráti k herectvu a tvorbe soundtrackov. Matthew Barney však nie je despotický režisér Lars von Trier, ale originálny multimediálny umelec. A momentálne aj životný partner Björk, takže ten jej druhý pokus až taký prekvapivý nie je.

Barney si získal rešpekt ako tvorca päťčasťového cyklu Cremaster, v ktorom divákov ohuruje nápaditou vizualitou a svojskou prácou s históriou, mytológiou a rôznymi symbolmi. Jeho najnovším projektom je film Drawing Restraint 9, do ktorého zapojil svoju partnerku.

Nakrúcalo sa na veľrybárskej lodi v Nagasaki. V snímke, ktorá má opäť voľnejšie naznačovaný než tradične vyrozprávaný príbeh, Björk vystupuje v úlohe sprievodcu spolu s Barneym. Kým pre Tanečnicu v tme musela skomponovať niekoľko pesničiek v duchu starých muzikálov, tu mala oveľa voľnejšie ruky.

"Po všetkej práci s hlasmi na albume Medúlla som mala chuť pokračovať ešte voľnejším spôsobom," prezradila speváčka britskému denníku The Daily Telegraph. "Matthew pracuje veľmi abstraktným spôsobom a to mi vyhovovalo."

Jedenásť skladieb využíva tradičnú japonskú hudbu aj súčasnú elektroniku. Najskôr Björk nechá prespievať list japonského rybára, ktorým v roku 1946 prosil Američanov o zrušenie moratória na lov veľrýb, potom zmieša exotickú bambusovú píšťalu sho s hrdelným spevom inuitskej speváčky a využije aj svoje klasické vzdelanie pri písaní pre súbor dychových nástrojov.

Björk mala vždy šikovnú ruku pri výbere spolupracovníkov. Marka Bella, harfistku Zeenu Parkins či speváčku Tagaq jej fanúšikovia už poznajú, okrem nich sa na najnovšej nahrávke ešte podieľajú napríklad elektronický zvukový chirurg Akira Rabelais, japonský ľudový spevák Shiro Nomura či virtuózny hráč na sho Mayumi Miyata.

Drawing Restraint 9 je určite doposiaľ najbizarnejšou nahrávkou Björk (hoci to v podstate platí o každom jej novom albume). "Tradičné" pesničky tu nájdete len tri a ak na Medúllu si mnohí zvykli až po niekoľkonásobnom počúvaní, teraz si budú zrejme zvykať ešte dlhšie.

Prvú spoluprácu kreatívnej dvojice si môžete vypočuť na CD, ktoré je už v predaji. Film mal svetovú premiéru v júli v Japonsku, o pár dní ho čaká uvedenie na festivale v Benátkach. Do bežnej distribúcie sa však podobne ako cremasterovský cyklus nedostane, vidieť ho bude možné len pri špeciálnych príležitostiach.