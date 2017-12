Benátsky filmový festival aj s ostreľovačmi

BENÁTKY - Tradičný sviatok filmu - Medzinárodný filmový festival v Benátkach - ktorého 62. ročník sa uskutoční v dňoch 31. augusta - 10. septembra, sa tentoraz ponesie v znamení mimoriadnych bezpečnostných opatrení.

25. aug 2005 o 9:30

Hostia špičkového podujatia i novinári budú pri vchode do Lida podrobení v súvislosti s prevenciou teroristických útokov prísnym kontrolám, ich tašky a plecniaky prejdú detektormi. Pri pátraní po možných trhavinách budú príslušníkom bezpečnostných štruktúr pomáhať aj vycvičení štvornohí pomocníci.

Vodnú plochu v okolí dejiska festivalu budú kontrolovať potápači, na strechách nebudú chýbať ostreľovači, ktorí by sa mali postarať o bezpečnosť všetkých hostí i návštevníkov festivalu.

Podujatie otvorí projekcia snímky Qi Jian s anglickým distribučným názvom Seven Swords o čínskom rytierovi zo 17. storočia. Prácu medzinárodne uznávaného ázijského tvorcu Tsui Harka uvedú v Benátkach v svetovej premiére. Čestného Zlatého leva udelia pri tejto príležitosti Hajaovi Mijazakimu, najznámejšiemu a najúspešnejšiemu režisérovi japonského animovaného filmu.

V súťažnej sekcii festivalu v Benátkach bude o Zlatého leva súťažiť tentoraz 19 snímok. Európski filmári nakrútili 14 z nich. O konkurenciu, a to aj zo zámoria, však nebude núdza, keď o Zlatého leva bude bojovať napríklad režijná práca Georgea Clooneyho Goodnight and Good Luck či film Johna Turturra Romance and Cigarettes.

Zastúpenie v súťaži bude mať aj britská, čínska, francúzska, kórejská, portugalská, ruská a talianska kinematografia. Z prác prominentných tvorcov premietnu v súťažnej sekcii filmy Terryho Gilliama The Brothers Grimm, ktorý vznikol v britskej produkcii, snímku Patricea Chéreaua Gabrielle nakrútenú vo francúzsko-talianskej koprodukcii, film Abela Ferraru Mary, ktorý vznikol v taliansko-americkej koprodukcii, novinku uznávaného tvorcu ázijského pôvodu Anga Leeho Brokeback Mountain, zastupujúcu Kanadu, či poľsko-rusko-taliansky film Persona non grata, ktorý nakrútil svetoznámy poľský režisér Krzysztof Zanussi.

(tasr)