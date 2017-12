Habera pracuje na sólovom albume

Bratislava 25. augusta (TASR) - Na krst debutového albumu prvej slovenskej SuperStar Katky Koščovej zavítal v stredu večer aj superstárovský porotca Paľo ...

25. aug 2005 o 14:00 TASR

Bratislava 25. augusta (TASR) - Na krst debutového albumu prvej slovenskej SuperStar Katky Koščovej zavítal v stredu večer aj superstárovský porotca Paľo Habera.

Ten všeobecne nechce tvorbu bývalých súťažiacich veľmi hodnotiť či kritizovať, pretože, ako vraví, sú to už preňho kolegovia. "Majú svoje problémy a ja mám tiež svoje. Už nie sme na kastingu," povedal Habera, ktorý má vraj teraz dosť práce so svojím sólovým albumom. "Mal by byť na jar, ale uvidíme. Keby sme to mali porovnať s deviatimi mesiacmi pri narodení dieťaťa, tak som práve ukončil počatie. Asi v takom štádiu to celé je," poznamenal s úsmevom. Zatiaľ má zložených niekoľko vecí, no ako tvrdí, treba im ešte dať čas a nebráni sa ani spolupráci s inými autormi. "Keď mi niekto dá dobrú pesničku, nemám s tým problém. Musím zavolať Vašovi a ďalším ľuďom, o ktorých viem, že to dokážu. Je to dobré aj na spestrenie platne," poznamenal ďalej. Habera sa zároveň v novembri chystá dokončiť v Čechách turné s kapelou Team, ktoré museli presunúť, kvôli zraneniu jedného z kolegov. "V SuperStar je vtedy pauza. Všetko mám zariadené," dodal porotca zo SuperStar, ale aj známy spevák. S bývalými finalistami sa vraj do spolupráce nechystá. "Možno zase napíšem pesničku pre jedenástku, ale ďalej nech sa trápia sami," poznamenal s tým, že sa na ďalšie kolo súťaže celkom teší.