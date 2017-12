Reese Witherspoonová zakázala svojim deťom tábor s bazénom

25. aug 2005 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 25. augusta (SITA) - Hollywoodska herečka Reese Witherspoonová zakázala svojim deťom Ave a Deaconovi ísť do letných táborov, kde sú bazény, pretože sa v jednom nich skoro utopila, keď bola v ich veku. Hviezda filmu Pravá blondínka mala iba štyri, keď sa skoro v bazéne utopila a dodnes má silnú fóbiu z akéhokoľvek bazénu. "Bola som v tábore a začala som sa topiť. V hlbokej vode som nedočiahla, no snažila som sa plávať najlepšie, ako to šlo. Išla som však ku dnu a skoro som sa utopila. Ani neviem, či potom mojej matke povedali, aké hrozné to bolo," povedala herečka. "Dnes sa však plávania nebojím a chcem, aby moje deti plávali čo najviac. Aj tak im však nedovolím tábor s bazénom," dodala.