Catherine Zeta-Jones si možno zahrá Lanu Turnerovú

25. aug 2005 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 25. augusta (SITA) - Hollywoodska herečka Catherine Zeta-Jonesová práve rokuje o novej úlohe, v ktorej by mala stvárniť herečku Lanu Turnerovú. Po jej boku by sa mal objaviť Keanu Reeves v úlohe bodyguarda Johnnyho Stompanada. Film bude o bodyguardovi a mafiánovi Stompanadovi, členovi gangu známeho Mickeyho Cohena a hviezde strieborného plátna Turnerovej, ktorí sa do seba bezhlavo zamilujú. Ich románik skončil tragicky, keď Turnerovej dcéra Cheryl Crane v apríli 1958 dobodala Stompanada na smrť. Neskôr vraždu súd prehodnotil ako zabitie v sebaobrane. Ak sa rokovania podaria, tak Catherine Zeta-Jonesová by mala začať nakrúcať v januári budúceho roka.