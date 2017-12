S Koščovej debutom je spokojná i jej mama, sestra a priateľ

25. aug 2005 o 15:45 SITA

BRATISLAVA 25. augusta (SITA) - S debutom Katky Koščovej, ktorý pokrstila v stredu v Bratislave, sú nadmieru spokojní aj jej najbližší. Mama prvej slovenskej SuperStar Mária Koščová prezradila, že už ovláda takmer všetky skladby naspamäť. Album počúva najmä počas jazdy v aute. Priznala však, že naposledy si pustila aj Koščovej českú kolegyňu Anetu Langerovú. Ako uviedla, počas príprav albumu Katke príliš neradila. "Nechala som to na ňu," dodala.

Platňa Ešte sa nepoznáme sa veľmi páči aj Katkinej sestre Veronike, ktorá má tiež spevácke ambície. "Album mám veľmi rada, ale na živo sa mi to páčilo ešte viac," uviedla tesne po krste. Na rozdiel od mamy Katke dávala často rady, ako by mohla niektoré piesne vylepšiť. "Sestra sa často pýtala, čo si myslím. Ja ju vždy kritizujem," povedala Veronika.

Spokojný s albumom je aj Katkin priateľ Miro Jaroš. Prezradil, že všetky skladby patria medzi jeho srdcové. Podľa jeho slov je platňa presne taká, ako Katka chcela. S cédečkom jej tiež výraznejšie nepomáhal. "Nemám pocit, že by som nejako veľmi pomáhal. Väčšinou som jej rozprával o svojich pocitoch, keď mi púšťala demo nahrávky," komentoval Jaroš, ktorého debut Exoterika by mal prísť do obchodov v polovici septembra.