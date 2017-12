Seriál Rodinné tajomstvá už od 7. septembra

BRATISLAVA 25. augusta (SITA) - Seriál Rodinné tajomstvá uvidia diváci Slovenskej televízie už 7. septembra. Autorský projekt Gejza Dezorza a Agdava Bavi Paina s rozpočtom 22 miliónov korún má 34 dvadsaťšesťminútových ...

25. aug 2005 o 18:40 SITA

BRATISLAVA 25. augusta (SITA) - Seriál Rodinné tajomstvá uvidia diváci Slovenskej televízie už 7. septembra. Autorský projekt Gejza Dezorza a Agdava Bavi Paina s rozpočtom 22 miliónov korún má 34 dvadsaťšesťminútových epizód, pričom jednu časť tvoria dve epizódy. Seriál budú môcť diváci vidieť dvakrát týždenne v stredu a vo štvrtok. "Uvidíme, akým spôsobom si tento seriál nájde cestu k divákom, ale nie je to uzavretý projekt," uviedol pre agentúru SITA manažér projektu Peter Kavecký. Režiséri Gejza Dezorz a Peter Ňunéz obsadili do titulných postáv mladšie a menej známe tváre slovenskej kinematografie. "Chceli sme mixovať dravosť a kvalitu mladých hercov, ktorých ešte ľudia vôbec nevnímajú ako hercov, no ja si myslím, že sú brilantní a chceli sme použiť aj hercov staršej generácie, ktorých si veľmi vážime," povedal režisér Ňunéz. Ako ďalej uviedol, cieľom filmu nebolo pomôcť doposiaľ neznámym hercom, pretože "tvorcovia nie sú charitou a film je podnikateľským televíznym projektom". Podľa režiséra boli postavy písané priamo pre konkrétnych hercov, výsledkom kastingového hľadania je len Kristína Farkašová. Pod scenár Rodinných tajomstiev sa podpísali Tony Gaal a Babi

Seriál je o manželskej kríze, rozvode a rodine psychologičky Evy a právnika Drahoša Košických, ktorých stvárnili Jana Hubinská a Boris Farkaš. Ich dcéra Edva (ako Eva2) a zároveň skutočná dcéra Borisa Farkaša spolu so synom Drágom v podaní Ondreja Kovaľa im na starostiach neuberajú. Zlom nastáva najmä vtedy, keď Drágon ako moderátor reality šou, ktorá zobrazuje ľudí inflagranti, pristihne svojho vlastného otca za prítomnosti kamery s milenkou. Odhalí tak svoje vlastné rodinné tajomstvo. Múdrym radcom sa v seriáli je postava Márie Kráľovičovej, ktorá stvárnila starú mamu Babi. Do projektu sa zapojili aj herci Lucia Gažiová, Dušan Cinkota, Peter Rašev, Richard Stanke, Peter Sklár, Juraj Kemka, Alexander Bárta, Leopold Haverl, Henrieta Jančušinová, Silvia Petöová, Sagvan Tofi, František Kovár, Ivan Krúpa, Michaela Čobejová, Vladimír Hajdu a iné. Samu seba si v seriáli zahrá aj víťazka SuperStar Katka Koščová.