Holubia letka nie je Slepačí úlet

Valiant (Valiant) Veľká Británia 2005 * 109 minút * Námet: George Webster * Scenár: George Webster, Jordan Katz, George Melrod * Réžia: Gary Chapman * Kamera: John Fenner * Hudba: George Fenton * Výtvarné návrhy: Carl Jones * Výprava: John Byrne * Premiér

26. aug 2005 o 11:00 MILOŠ ŠČEPKA

FOTO - VANGUARD ANIMATION



a v SR: 25. 8.

Krátko po britsko-francúzskom celovečernom digitálne animovanom rozprávkovom filme Čarovný kolotoč do našich kín vleteli ďalšie počítačmi oživené zvieratká. Celý kŕdeľ holubov, v britskom rodinnom filme Valiant. Ako dôkaz toho, že aj Angličania už majú dostatočne silné počítače. Žiaľ, Valiant dokazuje aj to, že dostatočne silné počítače nie sú zárukou dostatočne dobrého filmu.

Ani najvýkonnejší procesor, najnadupanejšia grafická karta a obrovská operačná pamäť ešte stále nedokážu riešiť absenciu nápaditosti, originality, tvorivosti a vtipu. Nie je nič ľahšie ako skritizovať tento film - a britskí aj americkí, francúzski, nemeckí, holandskí, španielski či iní kritici sa predháňajú v zlomyseľnostiach a štipľavých bonmotoch s takým zápalom, až sa žiada úbohý film brániť.

No nejde to. Nefunguje v ňom dohromady nič. Britskí producenti akoby robili všetko pre to, aby nebol dobrý a úspešný. Porušujú všetky disneyovské recepty na úspešný rodinný animovaný film. Debutujúci scenárista a autor námetu George Webster napísal príbeh o hrdinských holuboch z čias druhej svetovej vojny, hoci posledný ako-tak komerčne úspešný vojnový film bol Zachráňte vojaka Ryana a možno ešte veľkofilmová rekonštrukcia Pearl Harbor, všetky ostatné narazili na bariéru diváckeho nezáujmu o túto dávnu a vo filme už veľa ráz premletú tému.

Hlavnými hrdinami sú britské holuby, bojujúce proti germánskym vojnovým jastrabom. Lenže holub takisto nepatrí medzi najobľúbenejšie živočíchy. Je pomerne ťažké výtvarne ho spracovať tak, aby bol rozprávkovo humanoidný, mal živú mimiku a pritom zostal holubom. Výtvarník John Byrne aj režisér Gary Chapman Valiantom debutovali, takže ostrieľanými veteránmi v štábe boli len kameraman John Fenner a hudobný skladateľ George Fenton. No kameraman má v digitálne animovanom filme oveľa menej možností a hudba ešte nezachránila žiaden film.

Suchý čierny humor sa pre Anglicko stal príznačným rovnako ako bláznivosť či poetická absurdita komiky Petra Sellersa, Monty Pythons a či - vo sfére filmovej animácie - Nicka Parka a jeho krátkych filmov série Wallace a Gromit alebo nedostižného celovečerného debutu Slepačí úlet. Tu nič podobné nenájdete. Nedajte sa pomýliť tým, že jednu z postáv narozprával John Cleese. Valiant nie je paródiou na vojnové filmy, neodvažuje sa zosmiešňovať a znevažovať ich, možno zo strachu, aby ho neobvinili z rúhania.

A tak len cituje a napodobňuje všetky možné klišé klasických hraných filmov z 2. svetovej vojny. Bez humoru, zato s neznesiteľnou dávkou patetizmu. Boli časy, keď sme vďačne prijímali každý rodinný film, ktorý sme mohli pozerať spolu s deťmi. Tento rok nám však už nadelil Príbeh žraloka, Robotov, Veľký sen malej zebry, Madagaskar, Čarovný kolotoč a chystá ešte disneyovku Statočné kuriatko, Parkovho dlhometrážneho Wallacea a Gromita, animovaný horor Tima Burtona Mŕtva nevesta - o začiatku série adaptácií klasiky S. C. Lewisa Kroniky Narnie a novom Harrym Potterovi ani nehovoriac.

Tvorcovia Valianta síce boli debutanti, ale neprišli so žiadnou generačnou ani osobnou výpoveďou. Akoby nevedeli, čo vlastne chcú povedať. Otázkou zostáva, prečo brať svoje dieťa práve na tento film. Tobôž, keď naši distributéri žiadnou pietou netrpia a film do kín pustili s nasprostastým sloganom Veľké srdce, malý vták.