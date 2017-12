Müller aj Bittová spievajú o rovnakej samote

Loneliness youve been catched by one little loneliness it hurts, it stings such a little bee and suddenly the loneliness is pretty big i suffer without you as a fish without water as a butter without bread i am not having very good time i suffer without you as the lungs without air as a bird without the sky i have a weird foresight

Samota na prst si ťa namotá jedna malá samota bolí, pichá ako taká včielka a zrazu je tá samota celkom veľká trpím bez teba jak ryba bez vody jak maslo bez chleba dobre sa mi nevodí trpím bez teba ako pľúca bez vzduchu ako vták bez neba mám čudnú predtuchu