Zbierka v Albertine spojila najväčších výtvarných umelcov

26. aug 2005 o 0:00

Édouard Manet (1832 - 1883): Žena v kúpeli.



Albertina prezentuje jednu z najvýznamnejších umeleckých zbierok na svete - zbierku Jána Krugiera a Marie-Anne Krugier-Poniatowskej. Zbierka umenia zahŕňa okolo 500 diel. Vo svojej celistvosti predstavuje historické práce od obdobia ranej renesancie až po súčasnosť - od Gentile Belliniho a Alberta Dürera až po Francisa Bacona a Jean-Michel Basquiata. Záujemcovia si ju môžu prezrieť ešte do 28. augusta.

Pre prehliadku v Albertine vybrali kurátori významné umelecké príspevky z histórie moderny. Široký umelecký záber v rozmedzí stopäťdesiatich rokov začína prácami Goyu a Ingresa, Géricaulta, Delacroixa a Turnera z počiatku 19. storočia, prechádza obdobím romantizmu a klasicizmu vo Francúzku, vývojom realizmu a jeho vyvrcholením v impresionizme s dielami Maneta, Moneta, Degasa, Lautreca a Seurata. Samostatné miniprezentácie sú venované predstaviteľom klasickej moderny - Cézannovi, Matissovi a Picassovi. Prehliadka s názvom Goya až Picasso je prístupná vo viedenskej Albertine denne od 10.00 do 18.00, vo štvrtok do 21.00. Základné vstupné stojí 9 eur, zľavnené pre študentov a žiakov 6,50 eura a pre jednotlivca v skupine nad 10 osôb 6,50 eura.

Foto - archív Ján Krugier a Mária Anna Krugier-Poniatowská

Secesný pavilón od viedenského architekta Otta Wagnera opäť ožíva

Skvost viedenského jugendstilu, Pavilón Otta Wagnera na námestí Karlsplatz znovu ožíva - od 26. augusta tu sprístupnia výstavu venovanú priekopníkovi viedenskej moderny a jednému z najvplyvnejších architektov mesta. Nová prezentácia mapuje vznik najvýznamnejších Wagnerových návrhov ako kostol Kirche am Steinhof a budovu poštovej sporiteľne, patriace ku kľúčovým stavbám európskej architektúry okolo roku 1900 alebo revolučný projekt mestskej železnice či moderných obytných domov. Okrem početných dokumentov si možno pozrieť i dva originálne architektonické modely.

Prehliadka odhaľuje obraz Otta Wagnera ako radikálneho teoretika a polemika, oponujúceho vtedajšiemu tradicionalizmu a "idyle". Architekt, stavebník, mestský teoretik a profesor propagoval novú architektúru, zodpovedajúcu modernej dobe a spôsobu života na prelome storočí.

V západnom pavilóne Otta Wagnera uvidia záujemcovia prezentáciu venovanú architektovi denne okrem pondelka od 9.00 do 18.00 až do 6. novembra.

HUDBA

Burgtheather, Dr. Karl-Lueger-Ring 2, www.burgtheater.at

1. a 2. 9. MTV unplugged: Die Toten Hosen o 20.00 (lístky: www.dth.de)

Arena, Baumgasse 80, www.arena.co.at

26. 8. "Iceberg", NDW, alternative rock, Beats & Breaks o 22.00

27. 8. "Trashcan", Drum n Bass Party o 22.00

29. 8. Anti Nowhere League o 20.00

30. 8. Darkest Hour + Beecher + Forever Ends Tonight o 20.00

31. 8. No Use For A Name + Useless Id o 20.00

Flex, Donaukanal/Schottering, www.flex.at

26. 8. London Calling. The Great Return of Underground Rock o 23.00

27. 8. Future Beatz: Black Sun Empire o 23.00

28. 8. Sae Night o 20.00

29. 8. DJ Ramilson Maia (BRA) & Mc Joyce Muniz o 23.00

1. 9. Beat It o 23.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29, www.jazzland.at

25. - 27. 8. Worried Men Skiffle Group o 21.00

29. 8. Karin Bachner Quartett feat. Robert Bachner o 21.00

30. 8. Aquarius Jazzband o 21.00

31. 8. Boogie Woogie Gang feat. Katie Kern o 21.00

Theater am Spittelberg, Spittelberggaße 10, www.theateramspittelberg.at

26. 8. Radha Anjali & Esemble, indická noc o 20.00

27. 8. Klezmatov o 20.00

30. 8. Erika Pluharová číta Eriku Pluharovú o 20.00

31. 8. Vienna Clarinet Connection o 20.00

DIVADLA

Akademietheater, Liststraße 1

1. 9. O. Wilde/E. Jelineková: Život je vážny o 19.00

Krieau, Prater, Südportalstraße, www.stadthalle.com

do 27. 8. Čardášová princezná, st - so o 20.30

Zámocké divadlo Schönbrunn, zámok Schönbrunn, www.musik-theater-schoenbrunn.at

do 28. 8. J. Strauss: Viedenská krv, ut - so o 20.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Albertina, Albertinaplatz 1, www.albertina.at

do 28. 8. Od Goyu po Picassa

Moya - Museum of Young Art, Löwenstrasse 20, www.moya-vienna.at

do 29. 8. New Romantics

MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, www.kunsthallewien.at

do 4. 9. Žije a pracuje vo Viedni II.

Secession, Friedrichstrasse 12, www.secession.at

do 4. 9. Michael Krebber, Catherine Krebber, Terence Koh

Kunst Haus, Untere Weissgerberstrasse 13, www.Kunst Haus Wien.at

do 18. 9. Mathias Waske

Múzeum moderného umenia, Museumsplatz 1, www.mumok.at

do 18. 9. Realizmus 70-tych rokov

do 18. 9. Pop art

Viedenské múzeum Karlsplatz, nám. Karlsplatz, www.wienmuseum.at

do 25. 9. Sinalcovská epocha

MAK, Stubenring 5, www.mak.at

do 2. 10. Pasminovské sály a ich európske variácie

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1, www.liechtensteinmuseum.at

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7, www.hofmobiliendepot.at

do 6. 11. Dizajn nábytku 50-tych rokov

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten, www.wienmuseum.at

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste