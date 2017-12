Najradšej by si ľudia písali s Anistonovou a Bloomom

BRATISLAVA 26. augusta (SITA/AFP) - Herci Orlando Bloom a Jennifer Anistonová sú dve najžiadanejšie hviezdy, s ktorými by si priaznivci internetového chatu chceli v priamom prenose podebatovať. Podľa ...

26. aug 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 26. augusta (SITA/AFP) - Herci Orlando Bloom a Jennifer Anistonová sú dve najžiadanejšie hviezdy, s ktorými by si priaznivci internetového chatu chceli v priamom prenose podebatovať. Podľa americkej stránky date.com sa z 2907 slobodných osobností na prvých dvoch miestach umiestnili práve títo dvaja herci. Spoločnosť urobila tento prieskum potom, čo sa oscarová herečka Halle Berry vyjadrila, že rada používa na internetových debatných fórach rôzne pseudonymy.

"Keby ste po dvoch mesiacoch chatovania zistili, že osoba, s ktorou si píšete, je skutočná svetová osobnosť, kto by ste chceli, aby to bol?" znela otázka pre účastníkov prieskumu. Jennifer Anistonová sa spomedzi ženských hviezd umiestnila na prvom mieste s 22,3 percenta hlasov, kým Orlando Bloom získal 22,6 percenta hlasov. Po Anistonovej sa na druhom mieste umiestnila Jessica Alba s 18,2 percentami, tretia skončila Halle Berry s rovnými 18 percentami. Ako druhý muž v poradí skončil John Cusack s 18,7 percentami, tretí bol Matt Damon so 16 percentami.