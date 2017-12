A. Hopkins si zahrá vo filme o zavraždení Bobbyho Kennedyho

BRATISLAVA 26. augusta (SITA/AFP) - Britský herec Anthony Hopkins si zahrá v novom filme, ktorý vylíči okolnosti zavraždenia amerického politika a kandidáta na post prezidenta Roberta F. Kennedyho, ktorý ...

26. aug 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 26. augusta (SITA/AFP) - Britský herec Anthony Hopkins si zahrá v novom filme, ktorý vylíči okolnosti zavraždenia amerického politika a kandidáta na post prezidenta Roberta F. Kennedyho, ktorý zahynul po atentáte v Los Angeles v roku 1968. Produkcia pripravovaného filmu Bobby v súčasnosti rokuje i s herečkou Demi Moore. Celý projekt by mal produkovať Emilio Estevez, brat Charlieho Sheena. Vo filme sa budú prelínať fakty a fantázia, no celý sa bude zameriavať najmä na atentát, ktorý prišiel po Kennedyho víťazstve v kalifornských primárkach v júni 1968. Anthony Hopkins, ktorý získal v roku 1992 Oscara za film Mlčanie jahniat, bude pravdepodobne hrať hotelového vrátnika, kým Demi Moore by mala stvárniť barovú speváčku. Bobbyho Kennedyho zastrelili päť rokov potom, čo v Dallase zastrelili jeho brata, prezidenta Johna F. Kennedyho. S filmovaním by sa malo začať 25. októbra.