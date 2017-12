Holmesová odmietla rolu, pretože sa nepáčila Cruiseovi

26. aug 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 26. augusta (SITA) - Americká herečka Katie Holmesová odmietla zaujímavú ponuku účinkovať vo filme o slávnom Andym Warholovi, pretože by jej to mohlo pokaziť imidž. Holmesová tak spravila na želanie svojho snúbenca Toma Cruisea, ktorý je presvedčený, že úloha by jej poškodila. Vo filme mala hviezda zo seriálu Dawsonov svet hrať Warholovu žiačku, drogovo závislú Edie Sedgwickovú. Cruisovi sa scenár k filmu Factory Girl nepozdával, pretože Katie by v ňom hrala dievča s mentálnou poruchou, ktorá musí užívať množstvo liekov. "Tom neverí, že človeku môžu takéto lieky pomôcť, pretože je to proti jeho scientologickej viere," uviedol nemenovaný zdroj.