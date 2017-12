Našla sa unikátna nahrávka Beatles spievajúcich skladbu Rolling Stones

Londýn/Praha 27. augusta (TASR) - Pravdepodobne jedinú nahrávku, na ktorej sú zachytení členovia skupiny Beatles, spievajúci pieseň od Rolling Stones, ...

27. aug 2005 o 11:59 TASR

Londýn/Praha 27. augusta (TASR) - Pravdepodobne jedinú nahrávku, na ktorej sú zachytení členovia skupiny Beatles, spievajúci pieseň od Rolling Stones, objavili po desiatkach rokoch pracovníci hudobného vydavateľstva Apple, všíma si denník Mladá fronta DNES.

Videonahrávka z roku 1971 ukazuje Georgea Harrisona a Ringa Starra "džemujúcich" s Ericom Claptonom a Leonom Russelom v piesni Jumpinď Jack Flash.

Zábery boli nasnímané v priebehu príprav legendárneho charitatívneho koncertu pre Bangladéš v newyorskej Madison Square Garden.

"Zatiaľ čo Rolling Stones nahrali niektoré piesne od Beatles, naopak to neplatí," píše britský denník Independent.

Mick Jagger a Keith Richards naspievali verziu pesničky I Wanna Be Your Man a ich hlasy znejú taktiež medzi sprievodnými vokálmi pre pieseň All You Need Is Love z roku 1967.

Pracovníci spoločnosti Apple nahrávku našli náhodou po približne 150-minútovom prehrávaní archívnych záznamov. Filmová sekvencia vyjde v Británii v októbri na DVD, dodáva Mladá fronta DNES.