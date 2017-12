Scénická žatva 2005 - najstarší festival ochotníkov v Európe

28. aug 2005 o 9:36 SITA

ŽILINA/MARTIN 28. augusta (SITA) - Už po 83. raz sa v Martine od 30. augusta do 3. septembra uskutoční prehliadka ochotníckeho divadla na Slovensku - Scénická žatva 2005. Je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Ako agentúru SITA informoval riaditeľ Turčianskeho osvetového strediska Marián Bumbala, ide o špičkové súbory, ktoré do Martina postupujú cez sitá iných divadelných súťaží. Na tohtoročnej Scénickej žatve sa podľa neho zúčastní 21 divadelných ochotníckych súborov zo Slovenska a aj súbor zo srbskej Kovačice. Zmena v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi je podľa neho v tom, že organizátori sa snažia divadlo dostať viac do ulíc a k ľuďom a aj v tom, že minulé ročníky sa konali až v októbri.

V rámci sprievodných podujatí vznikne na Divadelnom námestí v Martine improvizovaná dedina Horný Výplach, kde návštevníkov privíta hovorca starostu Rasťo Piško. Pre tých, ktorí majú zmysel pre humor a recesiu a svojimi nápadmi vedia zabaviť a zaujať, je pripravené sympózium Edisonova žiarovka. Dedinka Horný Výplach vznikne z oprášených divadelných kulís ochotníckych divadiel. Cez mesto tiež bude jazdiť vláčik s dychovou hudbou, predstaví sa aj prvé slovenské motorizované divadlo, ktoré bude hrať na vlečke traktora a v uliciach mesta by mali vystupovať ochotnícke súbory z regiónu Turca. Na slávnostnom ukončení podujatia bude vyhlásená cena za tvorivý čin roka .

Hlavným organizátorom Scénickej žatvy je Národné osvetové centrum, Turčianske osvetové stredisko v Martine a Mesto Martin.

