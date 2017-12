Projekt reality show Mojsejovci získal na Kremnických gagoch cenu Trafená hus

28. aug 2005 o 18:10 TASR

Kremnica 28. augusta (TASR) Cenu Trafená hus, za najväčšiu trápnosť (gýč) roka udelili na jubilejnom 25. ročníku festivalu humoru Kremnické gagy v Kremnici Projektu reality show Mojsejovci (okrem psa).

Festival vyvrcholil dnes zlatým klincom bohatého trojdňového programu, Pohárom improvizácie. Súťažili v ňom na vylosované témy trojčlenné družstvá. Spomedzi desiatich družstiev porota ocenila dve. Skupinu pantomimikov Kasprzykovci z Liptovského Mikuláša, ktorú vedie popredný slovenský mím Miroslav Kasprzyk a vystúpenie s názvom Krava pod paplónom, ktoré predviedli členovia tvorivej dielne zriadenej na festivale. Obe skupiny zároveň získali prestížne ocenenie Zlatý gunár 2005, ktoré udeľuje Akadémia humoru Slovenska (AHS).

V sobotu večer odovzdávali aj ďalších Zlatých gunárov, na ktoré bolo nominovaných 60 produkcií a jednotlivcov. V divadelnej kategórii gunára získalo Celkom mladé divadlo z Levíc, za hru Návšteva mladej dámy. Z hudobných skupín to bola Chiki liki-tu-a z Prešova, za kabaretné produkcie to bol Prvý slovenský pantomimický kabaret, ktorého autorom je Adrián Ohrádka Bánov-Šurany a rovnakú cenu dostala aj Umelecká spoločnosť Pyramída zo Spišskej Novej Vsi za vystúpenie Panská jazda. Z programov pre deti ocenila akadémia študentov Vysokej školy múzických umení Bratislava, ktorí uviedli bábkovú hru Tajomný Hypotatamus. Z karikaturistov si Zlatého gunára odniesol Fedor Vico z Košíc a udelili ho in memoriam aj Jánovi Schusterovi.

Spomedzi kúzelníkov a iluzionistov AHS odmenila Petra Šestáka z Bratislavy za jeho Magic Show. Z literátov a epigramatikov cenu získal Kornel Földvári a in memoriam Stano Radič a z pesničkárov to bol Štefan Šanta z Popradu. Nominované boli aj audio produkcie. Cenu získal program Macheta rieši svoje problémy, ktoré odzneli na Rádiu Expres. Z televíznych programov cenu udelili hre Človečina z dielne Radošinského naivného divadla, ktorú vysielala televízia Markíza. Osobitné ocenenie, novoustanovenú Cenu Stana Radiča určenú objavu roka získali Martin Šútovec za karikatúry v denníku SME, Silvester Lavrík za literárne dielo Tichý dom a dvojica Šeban/Kubasák za CD Space Boys.

Podľa slov riaditeľa festivalu Jána Faklu jubilejný ročník Kremnických gagov sa do histórie zapíše ako dosiaľ najvydarenejší. Vystúpilo v ňom približne 300 najlepších súčasných humoristov a tvorcov zábavných programov na Slovensku.