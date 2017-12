Tomáš Bezdeda vydáva debutový album Obyčajné slová

Bratislava 29. augusta (TASR) - Obyčajné slová - tak nazval bronzový SuperStar Tomáš Bezdeda svoj prvý album, ktorý uzrie svetlo sveta už v utorok 30.

29. aug 2005 o 22:33 TASR

Bezdedov debut je po platni Katky Koščovej druhým "superstárovským albumom" na trhu a podieľalo sa na ňom viacero autorov. Väčšinu 11 pesničiek mu zložil Boris Lettrich a na tvorbe ďalších sa podieľali Peter Bič, Andy Ďurica, členovia formácie B3, Marián Brezányi, Katka Korček, Fefe z Hexu či Tomáš Sloboda. "Chcel som rádiové, spevavé melódie. Som spokojný a dúfam, že sa budú ľuďom páčiť," hovorí o svojom albume Bezdeda. Medzi jeho srdcové záležitosti patrí hneď niekoľko skladieb, medzi nimi je samozrejme duet s priateľkou Adelou, pesnička Cesty, ale aj singel Únos, ktorý už nejaký čas rotuje v éteri. Album plánuje Bezdeda krstiť už na budúci týždeň a za "krstného otca" by si chcel pozvať Borisa Lettricha, ktorý má na platni veľký podiel. Tomáš by chcel tiež v blízkej budúcnosti začať koncertovať už s vlastnou kapelou. "Chcel by som si zohnať svoju kapelu a ak bude album úspešný, pripraviť pred zimou aj turné. Uvidím," dodáva.