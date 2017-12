CD

nové CD na trhu

30. aug 2005 o 8:00 MATEJ LAUKO (Autor je hudobný publicista)

DJ Dolores: Aparelhagem

Crammed Discs/ Wegart 2005

Živelný temperament, nádherný ženský vokál a aktuálna tanečná jagavosť - to sú oporné body DJ-a Doloresa, ktorý starostlivo zozbieral zvuky a tradície brazílskeho severovýchodu. Na svojom druhom albume s názvom Aparelhagem (brazílsky výraz pre sound system) spolu so speváčkou Isaar a štvoricou kapelníkov (trúbka, saxofón, gitara, perkusie) exoticky mixuje džez s dubom a reggae, hudbu rybárov s karnevalovými sprievodmi a emotívnosť Flaubertovej pani Bovaryovej s karibskou spontánnosťou. Aparelhagem je veľkolepá prehliadka miestnych obyčají, pútavý cestovný sprievodca spájajúci turntable umenie s rokmi osvedčeným brazílskym zvukom. DJ Dolores však pôsobí absolútne aktuálne, je to umelec s obrovskou pozorovacou schopnosťou. Len tak si možno vysvetliť tento dokonalý tanečný kúsok, ktorý svetu ponúka.

Mr Scruff: Mrs Cruff

Ninja Tune / Wegart 2005

Kedysi bol pomocníkom v supermarkete a na štítku mal napísané Andy Carthy. Dnes je svetoznámym DJ-om a remixérom. Nahrával pre vyše dvadsaťpäť labelov, teraz ho má pod svojimi krídlami prestížny Ninja Tune. A práve toto britské vydavateľstvo sa rozhodlo usporiadať DJ-skú kariéru svojej veľkej hviezdy z čias jej pôsobenia pod značkou Pleasure Records. Ide o remasterovaný súbor troch kompletných vinylov a troch dosiaľ nevydaných trackov. Platňa Mrs Cruff sa pohojdáva prevažne na pokojných vlnách, v skladbe Bass Baby vyniká jedna z prvých hip-hopovo-elektronických radovánok tohto majstra DJ-ingu. Príjemnú kolekciu vtipnej elektroniky a umného zaobchádzania s gramofónmi zo Scruffových začiatkov si vďaka Ninja Tune môžete sceliť práve na predmetnej nahrávke.

Ján Boleslav Kladivo: Dolcissime Sirene

autor 2005

Priekopník domácej experimentálnej scény Ján Boleslav Kladivo prichádza s albumom Dolcissime Sirene, kde do mútnych kompozícií spája zvuky klavíra, fujary, violončela a obligátneho PC. Po predchádzajúcich audiovizuálnych projektoch Error Undefined a Lost Angeles and Other Mirrors (so zostavou Over4Tea) či po noisovo-avantgardnom albume Prima luce zo zimy minulého roku ide o ďalšiu porciu snivosti a náročnej inštrumentálnej stráviteľnosti. Album, ktorý bude vaším spoločníkom tak dlho, kým v ňom budete zvládať objavovať nové veci, vznikol na motívy stredovekého textu Intermedi da La Pellegrina autora Ottavia Rinucciniho a opäť potvrdzuje autorovu jedinečnosť na našej scéne.

House of Wax

Maverick / Warner Music

Okrem orchestrálneho sountracku s hudbou Johna Ottmana vyšla k remaku slávneho hororu Dom voskových figurín i táto kompilácia. Adekvátne k žánru výber piesní nie je žiadnou selankou. Mená ako The Prodigy (Spitfire z albumu Always Outnumbered, Never Outgunned) či Marilyn Manson (deväť rokov stará Dried Up, Tied and Dead to the World) hovoria sami za seba. Niektoré skladby zaznejú vo filme len pár sekúnd (napr. Minerva od The Deftones), iné tradične pod záverečnými titulkami (kam inam s New Dawn Fades od Joy Division v horore s Paris Hilton?). Priestor dostali nielen metal - Disturbed (Prayer), Bloodsimple (Path to Prevail), či punk - Von Bondies (Not That Social) ale i 35-ročná hypnotická 7-minútová Dirt od The Stooges.

The Ultimate Pink Panther

RCA/ Sony BMG

Po súbornom vydaní takmer kompletnej filmovej série Ružový panter na DVD vyšla vlani k nedožitým osemdesiatinám skladateľa Henryho Manciniho táto kompilácia z jeho hudby k šiestim "Panterom". Popri notoricky známej Pink Panther Theme (na albume je i skvelá acapella verzia Bobbyho McFerrina) obsahuje ďalšiu výbornú titulnú melódiu z Komisár Closeau na stope a množstvo melodických motívov v rytme latino, swingu, polky, waltzu i džezu, pri ktorých si spomeniete na konkrétne scény z filmu (The Village Inn, Shades of Sennett, Bear Fest Polka, Hong Kong Fireworks). Album, ktorý je pre fanúšikov Manciniho a najmä inšpektora Clouseaua v podaní Petra Sellersa (na albume spieva Thanks Heaven for Little Girls) nutnosťou.