Rockeri Green day si odniesli väčšinu MTV cien

MIAMI - Rockoví veteráni zo skupiny Green Day si v noci na včera odniesli sedem cien z vyhlasovania MTV Video Music Awards v americkom Miami.

Skupina Green Day (na snímke) zvíťazila aj v kategoriách najlepší rockový videoklip a videoklip roka. Získali ocenenie divákov aj cenu za najlepšiu skupinu. "Je úžasné, že rocková hudba má v televíznej stanici MTV stále svoje miesto," poznamenal spevák skupiny Billie Joe Armstrong. V minulých rokoch dominovali pri predávaní cien štýly hip-hop či popová hudba.

Ako najlepší noví umelci boli vyhlásení The Killers. A Fall Out Boy obdržala cenu MTV2 za pieseň Sugar, We're Going Down.

Každoročné vyhlasovanie cien MTV tento rok ohrozil hurikán Katrina, ktorý sa blíži k južným brehom Spojených štátov a vo štvrtok už zasiahol juh polostrova Florida, kde kvôli nemu zahynulo niekoľko ľudí.

