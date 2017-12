George Clooney si v Las Vegas postaví hotel a kasíno

30. aug 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 30. augusta (SITA/AP) - Naposledy, čo americký herec George Clooney vyhral v Las Vegas, bolo vo filme Dannyho jedenástka. Tentoraz, namiesto toho, aby okrádal veľké kasína, sa tento sympatický herec rozhodol, že do jedného z nich svoje peniaze naopak investuje. Clooney vložil do projektu Las Ramblas, ktorý bude v prepočte stáť vyše 93 miliárd korún, bližšie neurčenú sumu, no jeho kasíno bude stáť priamo na vychytenom Las Vegas Strip. Herec sa spojil s najväčšími stavebnými spoločnosťami v Las Vegas - Related Las Vegas a Centra Properties. "Jediné čo môžem stratiť je zopár košieľ, no títo chlapíci sú najlepší v tom, čo robia. Bude to veľké dobrodružstvo," povedal herec.

Kasíno Las Ramblas bude stáť na pozemku s rozlohou 10 hektárov medzi známymi Hard Rock hotel-casino a hotelom W. Okrem kasína s rozlohou 4320 metrov štvorcových sa na tomto mieste vybuduje luxusný hotel s 4400 apartmánmi. S výstavbou by sa malo začať na budúci rok a predpokladá sa, že kasíno otvoria o päť rokov neskôr. George Clooney sa bude spolu s Rande Gerberom, manželom modelky Cindy Crawfordovej, spolupodieľať na dizajnovaní reštaurácií, zábavného parku či kúpeľov.