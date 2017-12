Komédia 40-Year-Old Virgin stále na špici sledovanosti v USA

30. aug 2005 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 30. augusta (SITA/AFP) - Najnovšia komédia The 40-Year-Old Virgin sa už druhý týždeň po sebe drží na špici v sledovanosti v amerických kinách. Film so Stevom Carellom v hlavnej úlohe za uplynulý víkend zarobil v prepočte 502,2 milióna korún, čím so ziskom 465 miliónov za sebou nechal novinku, horor The Brothers Grimm. Podľa spoločnosti Exhibitor Relations sa na treťom mieste umiestnil ďalší horor Red Eye so ziskom 316,2 milióna korún, štvrtá skončila dráma Four Brothers so ziskom 241,8 milióna korún. Päticu najúspešnejších filmov uzatvára film The Cave, ktorý zarobil v prepočte 189,1 milióna dolárov.

Prvých dvanásť filmov zarobilo za uplynulý týždeň vyše dve miliardy 492 miliónov korún, čo je oproti rovnakému obdobiu pred rokom pokles o 5,27 percenta.