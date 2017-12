Obvinili muža, ktorý sa vlámal do domu J. Anistonovej

30. aug 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 30. augusta (SITA/AFP) - Muža, ktorého zatkli potom, čo neoprávnene vnikol na pozemok herečky Jennifer Anistonovej, obvinil súd v Los Angeles z vlámania. Bývalá hviezda seriálu Priatelia bola práve mimo mesta, keď sa 48-ročný David Hesterbey vlámal do jej domu v Malibu. Sem sa Jennifer presťahovala potom, čo sa rozišla so svojím manželom Bradom Pittom. Muž momentálne čelí obvineniam z preskočenia 2,7-metrového plotu a nelegálneho vstupu do herečkinho domu. Tam ho prekvapil herečkin personál a muž ušiel. Neďaleko na pláži ho však dolapila a zatkla polícia. Podľa žalujúcej strany si môže muž v prípade dokázania viny odsedieť až šesť rokov za mrežami.